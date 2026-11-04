Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da 80 günlük bebek, kalp cerrahisi için uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da 80 günlük bebek, kalp cerrahisi için uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 80 günlük bebek, Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi ihtiyacı nedeniyle uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Sağlık Bakanlığıyla koordine edilen sevkin ardından bebeğin tedavisi Konya'da sürdürülecek.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 80 günlük bebek, ileri tetkik ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi (KVC) ihtiyacı nedeniyle uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğuştan kalp rahatsızlığı (ASD+VSD) tanısıyla takip edilen 80 günlük M.Ö. bebeğin ileri seviye Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi müdahalesi alması gerektiği belirlendi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordine sağlanarak hasta için uçak ambulans talebinde bulunuldu.

Talebin onaylanmasının ardından havalanan uçak ambulans, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Hastaneden kara yolu ambulansıyla havalimanına getirilen 80 günlük M.Ö. bebek, sağlık ekipleri tarafından uçak ambulansa nakledildi.

Bebeğin ileri tedavi ve Pediatrik KVC müdahalesi için Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği ve tedavisinin burada sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Evinde tabancayla vuruldu, 2 ağabeyi gözaltına alındı

Hastanede gözünü açan kadın, iki kişinin ismini verdi
ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak
Aydan Şener, köpeği Deyzi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu

Aydan Şener can dostunu kaybetti!

Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Hatay'da otomobilin arka tekerine yılan girdi! Sürücünün çıkaramadığı yılanı itfaiye kurtardı

Arka tekere saklandı! Sürücü çıkaramayınca itfaiye çağırdı
Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu

Eyaletin ilk siyahi valisi oldu! Hem de Cumhuriyetçi
Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Talebi kabul edildi