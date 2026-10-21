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Adıyaman Havalimanı'nda tatbikatta maket uçak yangınına itfaiye müdahale etti

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Adıyaman Havalimanı'nda tatbikatta maket uçak yangınına itfaiye müdahale etti
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Adıyaman Havalimanı'nda düzenlenen acil durum tatbikatında senaryo gereği ateşe verilen maket uçaktaki yangına havalimanı itfaiye ekipleri müdahale etti. Tatbikatla uçak yangınlarına müdahale kabiliyetinin artırılması ve acil durum hazırlığının üst düzeyde tutulması hedefleniyor.

Adıyaman Havalimanı'nda gerçekleştirilen acil durum tatbikatında, senaryo gereği ateşe verilen maket uçaktaki yangına havalimanı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yılda bir kez gerçekleştirilen tatbikatla, yaşanabilecek uçak yangınlarına karşı ekiplerin müdahale kabiliyetinin artırılması ve acil durumlara hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulması hedefleniyor.

Adıyaman-Kahta karayolu yakınlarında bulunan Adıyaman Havalimanı'nda uçak yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Havalimanı sınırları içerisinde düzenlenen tatbikatta, belirlenen senaryo doğrultusunda maket uçakta yangın çıkarıldı. Yangın ihbarının ardından harekete geçen havalimanı itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın söndürme çalışmaları gerçekleştirildi.

yaşanabilecek uçak yangınları ve acil durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlık amacıyla düzenlenen tatbikatta, ekiplerin olay yerine intikali, müdahale süreçleri ve koordinasyon kabiliyetleri uygulamalı olarak değerlendirildi. Tatbikat sayesinde personelin acil durumlarda görev ve sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesi, müdahale sürecinde zaman kaybının önlenmesi ve ekipler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Havalimanlarında uçak yangınlarına müdahale, hızlı ve doğru hareket edilmesini gerektiren hayati görevler arasında yer alıyor. Bu kapsamda havalimanı itfaiye ekipleri, yıl boyunca yaşanabilecek acil durumlara karşı hazır kıta bekleyerek görevlerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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