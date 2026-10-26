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Şanlıurfa GAP Havalimanında uçak yangını ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

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Şanlıurfa GAP Havalimanında uçak yangını ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
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Şanlıurfa GAP Havalimanında uçak kazası ve yangınlara yönelik acil durum tatbikatı yapıldı. Gerçek boyutlu uçakta çıkan yangın kontrol altına alınırken mahsur yolcular kurtarıldı; ARFF ekiplerinin müdahalesi ve birimler arası koordinasyon test edildi.

Şanlıurfa GAP Havalimanında, muhtemel uçak kazaları ve yangınlara karşı hazırlıkları güçlendirmek amacıyla acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangına müdahale, yolcuların kurtarılması ve ekipler arasındaki koordinasyon süreçleri ele alındı.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda, uçuş güvenliğinin sağlanması ve muhtemel acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla acil durum ve yangınla mücadele çalışmalarına yönelik tatbikat yapıldı. Tatbikatta Uçak Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin müdahale kabiliyeti ile ilgili birimlerin koordinasyonu test edildi. Senaryo gereği gerçek boyutlu bir uçakta çıkan yangın kontrol altına alınarak uçakta mahsur kalan yolcular kurtarıldı. Yaralılar, kurtarıldıktan sonra olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Acil durumlara karşı koordinasyon ön planda

Gerçeği aratmayan tatbikat kapsamında güvenlik, kurtarma ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere ilgili birimlerin görev paylaşımı ve haberleşme süreçlerinin etkinliği değerlendirildi. Muhtemel bir olayda havalimanı sahasının güvenliğinin sağlanması, ekiplerin doğru yönlendirilmesi ve müdahalenin gecikmeden gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Havalimanlarında 7 gün 24 saat görev yapan ARFF ekipleri, uçak kazaları ile bina ve tesislerde yaşanabilecek yangınlara karşı hazır bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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