Kaliningrad'da eğitim uçuşundaki Su-30 düştü, pilotlar fırlatma koltuğuyla ayrıldı

Kaliningrad'da eğitim uçuşundaki Su-30 düştü, pilotlar fırlatma koltuğuyla ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Kaliningrad'da Su-30 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğünü bildirdi. Pilotlar fırlatma koltuklarıyla ayrıldı ve kurtarma ekibince tahliye edildi; hayati tehlikeleri yok, uçak yerleşim yerlerinden uzak bölgeye düştü ve mühimmat taşımıyordu.
Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Açıklamada, uçaktaki pilotların fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldığı ve karadaki arama kurtarma ekibi tarafından tahliye edildiği aktarıldı.
Pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, uçağın yerleşim yerlerinden uzak bölgeye düştüğü ve uçuş sırasında mühimmat taşımadığı ifade edildi.