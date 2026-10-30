Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaşanan olay, bir uçak seferinin gecikmesine neden oldu. AirAsia uçağına binen bir kadın, kendisine ayrılan koltuk yerine eşinin yanındaki boş koltuğa oturmak istedi.

EŞİNİN YANINDAKİ BOŞ KOLTUĞA OTURDU

Yerel basında yer alan haberlere göre kadın, uçağa bindiğinde eşinin yanındaki koltuğun boş olduğunu görünce buraya oturdu. Ancak söz konusu koltuk kendisine tahsis edilmemişti.

Durumu fark eden kabin görevlileri, kadından biletinde belirtilen koltuğa dönmesini ya da eşinin yanında oturabilmek için koltuk seçimi ücretini ödemesini istedi.

"BOŞ KOLTUĞA OTURDUM, HANGİ KURALI ÇİĞNEDİM?"

Kadın ise yalnızca eşinin yanındaki boş koltuğa oturduğunu belirterek görevlilerin talebine itiraz etti. Olay sırasında kaydedilen görüntülerde kadının, yaptığı hareketin hangi kuralı ihlal ettiğini sorguladığı görüldü.

Çiftin birlikte seyahat ettiği diğer kişiler de tartışmaya katıldı. Altı kişilik grubun üyeleri, birlikte oturmak istemelerinin normal olduğunu savunarak bunun için neden ek ücret ödemeleri gerektiğini sorguladı.

Tartışma sırasında gruptan bir kişinin diğer yolculara dönerek, "Siz Çinli değil misiniz? Ne olduğunu bilmiyor musunuz?" diye seslendiği aktarıldı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ

Kabin ekibinin uyarılarına rağmen anlaşmazlık çözülemeyince güvenlik görevlileri uçağa çağrıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine uçaktaki tüm yolcuların uçaktan indirilmesine karar verildi. Yaşanan olay nedeniyle sefer planlanan saatinde gerçekleştirilemedi.

KOLTUK SEÇİMİ İÇİN EK ÜCRET ALINIYOR

AirAsia'nın koltuk seçimi kurallarına göre yolcular, bilet satın alırken, çevrim içi check-in sırasında veya havalimanında belirli bir koltuğu seçmek istediklerinde ek ücret ödemek zorunda.

Yolcular, şirketin uygulaması veya internet sitesi üzerinden planlanan kalkış saatinden iki saat öncesine kadar koltuk rezervasyonu yapabiliyor.