Finlandiya 16 bekarı ücretsiz tatile götürecek: Tüm masraflar evsahibinden

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Dünyanın en mutlu ülkeleri arasında gösterilen Finlandiya, bu kez sıra dışı bir turizm kampanyasıyla gündemde. Ülkenin turizm tanıtım kurumu Visit Finland, dünyanın dört bir yanından seçilecek 16 bekarı şubat ayında düzenlenecek özel bir programa davet ediyor. Dört gün sürecek gezide katılımcıların tüm masrafları karşılanırken, Fin mutfağını keşfetmeleri ve yeni insanlarla tanışmaları hedefleniyor.

16 KİŞİ HELSİNKİ VE TAMPERE'DE AĞIRLANACAK

“Finnish Dinner Date” adı verilen program, 9-19 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında sekiz kişi başkent Helsinki'ye, diğer sekiz kişi ise Finlandiya'nın göller bölgesinde bulunan Tampere'ye götürülecek.

Dört günlük program boyunca katılımcılar, ev sahiplerinin hazırladığı etkinliklerle şehirleri keşfedecek. Yemek ve kültür duraklarının yanı sıra açık hava aktiviteleri ve Fin kültürünün önemli parçalarından sauna deneyimi de programda yer alacak.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN ÖZEL AKŞAM YEMEĞİ

Organizasyonun öne çıkan etkinliği ise katılımcılar için hazırlanacak özel akşam yemekleri olacak. Her şehirde sekiz yabancı katılımcı, iki Finli bekarla aynı sofrada buluşacak.

Helsinki'deki menüyü Café Savoy'un baş şefi Adele Kinnunen hazırlayacak. Tampere'deki akşam yemeğinin menüsünden ise restoran sahibi ve şef Henry Tikkanen sorumlu olacak. Böylece konuklar, Finlandiya mutfağının farklı lezzetlerini özel bir tadım menüsüyle deneyimleme fırsatı bulacak.

UÇAK BİLETİNDEN KONAKLAMAYA TÜM MASRAFLAR KARŞILANACAK

Programa seçilen 16 kişinin gidiş-dönüş ulaşım, konaklama, yemek ve etkinlik giderleri Visit Finland tarafından karşılanacak. Katılımcılar tek kişilik odalarda konaklayacak.

Ancak başvuru sahipleri hangi şehirde ağırlanacaklarını kendileri belirleyemeyecek. Helsinki veya Tampere tercihi organizasyon tarafından yapılacak ve şehir bilgisi katılım onayının ardından açıklanacak.

TÜRKİYE'DEN DE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Kampanyaya Finlandiya vatandaşları ve ülkede yaşayanlar dışındaki, 18 yaşını doldurmuş bekarlar dünyanın her yerinden başvurabilecek. Türkiye'den katılmak isteyenler de başvuru sürecine dahil olabilecek.

Başvuru için adayların İngilizce kısa bir video hazırlaması gerekiyor. Videoda, “Bir akşam yemeği randevusunda masaya ne koyardınız ve neden?” sorusunun yanıtlanması isteniyor. Hazırlanan video, #FinnishDinnerDate etiketiyle ve Visit Finland'ın ilgili hesabı etiketlenerek Instagram, TikTok veya YouTube üzerinden paylaşılmalı.

Video paylaşımının ardından resmi başvuru formunun doldurulması ve video bağlantısının forma eklenmesi gerekiyor. Başvurular 10 Kasım 2026'da sona erecek. Seçilen 16 kişinin ise 1 Aralık'ta açıklanması planlanıyor.

AŞK GARANTİSİ YOK

Kampanya “kör randevu” konseptiyle tanıtılsa da organizasyon doğrudan bir eşleştirme veya çöpçatanlık hizmeti sunmuyor. Katılımcılar grup halinde düzenlenecek yemeklerde bir araya gelecek. Programın amacı, Finlandiya'nın mutfak kültürünü tanıtmak ve farklı ülkelerden insanların yeni deneyimler yaşamasını sağlamak. Aşkı bulmak ise katılımcılara bırakılıyor.