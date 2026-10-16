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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde hafif uçak tarlaya düştü, 2 kişi öldü

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde hafif uçak tarlaya düştü, 2 kişi öldü
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bugün hafif bir uçak Scone kasabasındaki havaalanı yakınlarında tarlaya düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti; enkazdan yakıt sızdığı ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

AVUSTRALYA'nın Yeni Güney Galler eyaletinde hafif bir uçağın tarlaya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Scone kasabasında yer alan havaalanı yakınlarında bugün yerel saatle 13.55 sıralarında bir uçak kazası meydana geldi. Sydney'in yaklaşık 200 kilometre kuzeybatısındaki Bunnan Yolu üzerinde bulunan bir tarlaya düşen hafif uçakta yer alan 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, enkazdan yakıt sızdığı aktarıldı. Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediği kazaya ilişkin bölgede inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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