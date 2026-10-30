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Mehr'e göre İran'ın Keşm Adası yakınlarında düşman savaş uçağı engellendi

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Mehr Haber Ajansı'na göre Keşm Adası yakınlarında "düşmana" ait savaş uçağı tespit edildi ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından engellendi. Uçak bölgeden uzaklaşmak zorunda kalırken, resmi makamlarca açıklama yapılmadı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında bir savaş uçağının Devrim Muhafızları Ordusu Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından engellendiği bildirildi.

İran'ın Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Keşm Adası yakınlarında "düşmana" ait bir savaş uçağı tespit edildi.

Haberde, söz konusu uçağın Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından tespit edildiği ve uçağa engelleme yapıldığı belirtilirken, söz konusu uçağın daha sonra bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Konuya ilişkin resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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