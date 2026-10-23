DHMİ'ye göre Dalaman Havalimanı eylülde 844 bin 949 yolcuya hizmet verdi

DHMİ'ye göre Dalaman Havalimanı eylülde 844 bin 949 yolcuya hizmet verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DHMİ'ye göre Dalaman Havalimanı'nda eylülde 844 bin 949 yolcuya hizmet verildi; 6 bin 402 uçak trafiği ve 10 bin 498 ton yük kaydedildi. 9 aylık dönemde toplam 4 milyon 571 bin 445 yolcuya hizmet verilirken uçak trafiği 37 bin 154, yük miktarı 54 bin 039 ton oldu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Eylül ayında 844 bin 949 yolcuya hizmet verildi. Gerçekleşen uçak uçuş trafiği 6 bin 402 olurken, taşınan yük miktarı ise 10 bin 498 ton olarak gerçekleşti.
Dalaman havalimanından 2026 yılının 9 aylık döneminde toplam 4 milyon 571 bin 445 yolcuya hizmet verilirken, 9 ayda gerçekleşen uçak trafiği sayısı 37 bin 154, taşınan yük miktarı ise 54 bin 039 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı