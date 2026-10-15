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Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

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Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Haber Videosunu İzle
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait Typhoon tipi savaş uçağını karadan havaya fırlatılan füzeyle vurduklarını iddia etti. Uçağın doğrudan isabet aldığını ve düşme tehlikesi geçirdiğini öne süren Husilerin açıklamasına Suudi Arabistan'dan henüz yanıt gelmedi. Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin doğusunu hedef alan bir İHA saldırısının engellendiğini duyurdu.

  • Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, Yemen'in kuzeyindeki Sada kenti semalarında Suudi Arabistan'a ait Typhoon tipi savaş uçağını karadan havaya füzeyle hedef aldıklarını iddia etti.
  • Saree, savaş uçağının Suudi Arabistan'ın batısındaki Taif kentindeki bir hava üssünden havalandığını ve füzenin doğrudan isabet ettiğini öne sürdü.
  • Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ülkenin doğusunu hedef alan bir insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki gerilim sürüyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Sada kenti semalarında seyreden Suudi Arabistan'a ait Typhoon tipi savaş uçağını hedef aldıklarını ileri sürdü.

Saree, savaş uçağına karadan havaya fırlatılan bir füzeyle saldırı düzenlediklerini iddia etti.

"DOĞRUDAN İSABET ALDI, DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ"

Husilerin askeri sözcüsü, hedef alınan savaş uçağının Suudi Arabistan'ın batısındaki Taif kentinde bulunan bir hava üssünden havalandığını öne sürdü.

Saldırının çarşamba günü geç saatlerde gerçekleştirildiğini belirten Saree, füzenin uçağa doğrudan isabet ettiğini ve savaş uçağının düşme tehlikesi geçirdiğini iddia etti.

Söz konusu iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmazken Suudi Arabistan makamlarından da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İHA SALDIRISI AÇIKLAMASI

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin doğusuna yönelik bir insansız hava aracı saldırısının önlendiğini açıkladı.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef alan İHA saldırısının engellendiğini duyurdu.

BÖLGEDE KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor. Husilerin savaş uçağını vurduklarına ilişkin iddiasının ardından gözler Suudi Arabistan makamlarından gelecek açıklamaya çevrildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlemi gezen:

Husilerin neyi varki bukadar füzeyi almış, İran itraile atamadığı füzeleri Müslüman topraklarına atıyor. İran tek derdi şia başka derdi yok. İran ABD itrail ortak hareket ediyor.

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

Bir avuç husi bu kadar ülkeye kök söktürüyor

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Haber Yorumlarıkemal çelik:

Haberlerinin okunması için başlık üretmekten aciz tekrar üstüne tekrar çeken haber sitesi. Editorleriniz yetersiz bilesiniz...

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ortalık karışacak vaziyet alın.

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