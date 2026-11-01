Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

2 milyon dolarlık jet alev topuna döndü: Çok sayıda ölü olduğu iddia ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2 milyon dolarlık jet alev topuna döndü: Çok sayıda ölü olduğu iddia ediliyor Haber Videosunu İzle
2 milyon dolarlık jet alev topuna döndü: Çok sayıda ölü olduğu iddia ediliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Florida'nın Palm Beach bölgesinde yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki Learjet 60 tipi özel jetin düşmesi, bölgede büyük paniğe yol açtı. Bir mobil ev yerleşkesine çarparak alev topuna dönüşen uçak kazasında birden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın yaşandığı Greenacres bölgesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinin bulunduğu bölgeye yakınlığıyla da dikkat çekti.

  • ABD'nin Florida eyaletinde yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki Learjet 60 tipi özel jet, Palm Beach yakınlarındaki Greenacres bölgesinde mobil ev yerleşkesine düşerek alev aldı.
  • Kaza, pazar günü saat 13.00'ten kısa süre sonra meydana geldi; uçak yerleşkeye çarpmadan önce bir ağaca çarptı ve elektrik hatlarını kopardı.
  • Palm Beach County İtfaiye ve Kurtarma Birimi, kazada birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi; uçaktaki kişi sayısı ve yerleşim alanındaki can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki Learjet 60 tipi özel jet, Palm Beach yakınlarındaki Greenacres bölgesinde düştü. Bir mobil ev yerleşkesine çarparak alev topuna dönüşen kazada birden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın meydana geldiği bölgenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesine yakınlığı dikkat çekti.

MOBİL EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

New York Post'un haberine göre kaza, pazar günü saat 13.00'ten kısa süre sonra meydana geldi. Learjet 60 tipi uçak, Greenacres'teki mobil evlerin bulunduğu yerleşkeye çarpmadan önce bir ağaca çarptı ve elektrik hatlarını kopardı.

Çarpmanın ardından büyük bir yangın çıktı. Uçağın enkazı ve çarptığı mobil ev kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde geniş çaplı hasar oluştu.

Tanıklar, önce "keskin bir ıslık sesi" duyduklarını, ardından darbenin hissedildiğini söyledi. 

YETKİLİLERDEN ÇOK SAYIDA CAN KAYBI AÇIKLAMASI

Palm Beach County İtfaiye ve Kurtarma Birimi, kazayı "çok sayıda kişinin etkilendiği olay" olarak nitelendirdi. Yetkililer, birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken uçakta kaç kişinin bulunduğu ve yerdeki yerleşim alanında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ayrıntıları henüz açıklamadı.

MAR-A-LAGO'YA YAKIN BÖLGEDE MEYDANA GELDİ

Kazanın yaşandığı Greenacres, Florida'nın Palm Beach County bölgesinde yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesi de aynı Palm Beach bölgesinde bulunuyor. Ancak kazanın doğrudan malikanenin yakınında meydana geldiğine ilişkin kesin bir mesafe bilgisi paylaşılmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Gazze’de ateşkes yine delindi! İsrail okul çevresini hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Okul çevresi hedef alındı, çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis

Böyle anne olmaz olsun! Öz kızını 6 yaşından beri...
Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı

Paraya para demiyordu! Son hali hayranlarını üzdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı

Yıllardır gözlerden uzaktı! Ünlü oyuncu son durumunu anlattı
36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede

36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 12 bin çalışan işsiz kalabilir
Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu

Eşi "Tutmaz" dedi, o inat etti! Köydeki mor evde patron oldu
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı

FBI doğruladı! Milyarlık tarihi vurgunun arkasından bakın kim çıktı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Polise 'çakal' demek hakaret sayılmadı

Polise "çakal" dedi! Yargıtay'dan dikkat çeken karar çıktı
Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam etti

Bunu sadece Fener'e karşı başarabildiler! Ne olacak bu takımın hali?
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı

Tümer Metin canlı yayında fena pot kırdı