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Herzog'u Bakü'ye taşıyan uçak Türk hava sahasından geçti! İsrail'in talepte bulunmadığı ortaya çıktı

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Herzog'u Bakü'ye taşıyan uçak Türk hava sahasından geçti! İsrail'in talepte bulunmadığı ortaya çıktı
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un CICA zirvesi için Bakü'ye giderken bindiği Azerbaycan Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın Türk hava sahasını kullandığı ortaya çıktı. ANKA'nın sorusunu yanıtlayan bir Türk yetkili, İsrail'den hava sahası kullanımına ilişkin herhangi bir talep gelmediğini, Herzog'un tarifeli uçuşla gittiğinin anlaşıldığını söyledi.

  • İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Bakü'deki CICA toplantısına katılmak üzere Azerbaycan Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Tel Aviv'den Bakü'ye gitti.
  • Herzog'un uçağı Bakü'ye giderken Karadeniz üzerindeki uzun rota yerine Türk hava sahasını kullandı.
  • Türk yetkililer, İsrail'in Türk hava sahasının kullanımına ilişkin herhangi bir talepte bulunmadığını bildirdi.
Haber : Melis YILDIRIM (ANKARA) - 

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Bakü'deki bir konferansa katılmak üzere seyahat ettiği tarifeli uçağın Türk hava sahasını kullandığı ortaya çıktı. ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre İsrail, Türk hava sahasının kullanımına ilişkin bir talepte bulunmadı.

KARADENİZ YERİNE TÜRKİYE ÜZERİNDEN UÇTU

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti. İsrail basınında yer alan haberlere göre Herzog, dün Azerbaycan Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Bakü'ye vardı. Herzog'un Bakü seyahati için Türk hava sahasını kullanarak, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle potansiyel açıdan tehlikeli görülen, Karadeniz üzerindeki daha uzun rotayı kullanmadan Azerbaycan'a ulaştığı ifade edildi. 

TÜRK YETKİLİ: TALEP GELMEDİ

Herzog'un Tel Aviv'den kalkan uçağının Türk hava sahasını geçerek Bakü'ye ulaşmasıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yanıtlayan bir Türk yetkili, Türk hava sahasının kullanımına ilişkin Türkiye'den herhangi bir talepte bulunulmadığını belirterek, Herzog'un tarifeli uçuşla gittiğinin anlaşıldığını ifade etti. Aynı yetkili, "Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı kuralları gereği yolcu listeleri paylaşılmıyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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