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ABD'de uçak kavşağın ortasına çakıldı! Saniyelerle faciadan dönüldü

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ABD'de uçak kavşağın ortasına çakıldı! Saniyelerle faciadan dönüldü Haber Videosunu İzle
ABD'de uçak kavşağın ortasına çakıldı! Saniyelerle faciadan dönüldü
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ABD'nin California eyaletinde küçük bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle işlek bir kavşağa burun üstü çakıldı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken uçağın otomobillere ve çevredeki evlere çarpmaması büyük bir faciayı önledi. Korku dolu anların yaşandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde küçük bir uçak, kalkışından kısa süre sonra işlek bir kavşağa düştü. 17 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 15.10 sıralarında meydana gelen kazada, uçağın burun kısmı asfalta çarparken kuyruk bölümü havada kaldı.

MOTOR ARIZASI BİLDİRDİ, DAKİKALAR SONRA DÜŞTÜ

Reid-Hillview Havalimanı'ndan havalanan Cessna 177 tipi uçağın pilotu, kalkıştan kısa süre sonra motorunda sorun yaşadığını bildirdi.

Pilotun arıza bildiriminden dakikalar sonra uçak, Capitol Expressway ile Excalibur Drive'ın kesiştiği kavşağa düştü.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada uçakta bulunan 2 yetişkin ve bir çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 kişinin de yaralarının hayati tehlike oluşturmadığı açıklandı.

OTOMOBİLLERİ VE EVLERİ KIL PAYI ISKALADI

Uçağın yoğun araç trafiğinin bulunduğu kavşağa düşmesine rağmen herhangi bir otomobile çarpmaması büyük bir faciayı önledi. Çevredeki evlerin de zarar görmediği kazada yerde bulunan hiç kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Çarpmanın ardından uçakta küçük çaplı yakıt sızıntısı meydana geldi. İtfaiye ekipleri sızıntıyı kontrol altına alırken kaza nedeniyle bölgede trafik aksadı.

FAA SORUŞTURMA BAŞLATTI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Pilotun uçuş sırasında motor sorunu bildirdiği doğrulanırken kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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