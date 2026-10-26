Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de uçakta kaçırılma alarmı! United Airlines uçağı geri döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de uçakta kaçırılma alarmı! United Airlines uçağı geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de New Jersey'e gitmek üzere havalanan United Airlines uçağı, bir yolcunun uçağı kaçırmaya yönelik mesajlar gönderdiği şüphesi üzerine Las Vegas'a geri döndü. Kabin ekibinin durumu pilota bildirmesinin ardından kokpit kapısı güvenlik amacıyla kilitlendi ve uçak güvenli şekilde havaalanına indi.

  • Las Vegas-Newark seferini yapan United Airlines'ın 1681 sefer sayılı uçuşu, bir kabin görevlisinin bir yolcunun telefonundaki uçağı kaçırma planına ilişkin mesajları fark etmesi üzerine Las Vegas'a geri döndü.
  • Boeing 737 tipi uçakta 150 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu; uçak Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na güvenli iniş yaptı ve olayda yaralanan olmadı.
  • Mürettebatın yasal çalışma süresinin dolması nedeniyle gece boyunca ertelenen uçuş, 25 Ekim Pazar sabahı Newark'a doğru yeniden havalandı.

ABD'de 24 Ekim Cumartesi gecesi yaşanan olayda, Las Vegas'tan Newark'a gitmek üzere havalanan United Airlines'ın 1681 sefer sayılı uçuşunda güvenlik alarmı verildi. Uçuş ekibinin bir yolcunun telefonunda uçağı kaçırmaya yönelik mesajlar gördüğü yönündeki ihbarı üzerine pilotlar geri dönüş kararı aldı. 

KABİN GÖREVLİSİ MESAJLARI FARK ETTİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, bir kabin görevlisi yolculardan birinin telefonuyla gönderdiği mesajlarda uçağı kaçırma planından söz ettiğini fark etti. Durumun pilota bildirilmesi üzerine kokpit kapısı kilitlendi ve hava trafik kontrolüne bilgi verildi.

Pilotun hava trafik kontrolüyle yaptığı görüşmede, kabin görevlisinin söz konusu mesajları gördüğü ve yolcunun durumdan haberdar olmadığı aktarıldı. Bunun üzerine uçak rotasını değiştirerek Las Vegas'a dönüş yaptı.

UÇAKTA 156 KİŞİ BULUNUYORDU

Boeing 737 tipi uçakta 150 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Uçak, Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Olayda yaralanan olmadı.

Uçak yere indikten sonra güvenlik güçleri yolcuyla ilgili inceleme başlattı. Yetkililerin olayın ayrıntılarını araştırdığı belirtilirken, şüpheli yolcu hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

UÇUŞ SAATLER SONRA YENİDEN GERÇEKLEŞTİ

Güvenlik endişesi nedeniyle Las Vegas'a geri dönen uçuş, mürettebatın yasal çalışma süresinin dolması üzerine gece boyunca ertelendi. United Airlines, uçağın 25 Ekim Pazar sabahı Newark'a doğru yeniden havalandığını açıkladı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, havayolu şirketi uçuşun güvenlik endişesi nedeniyle geri döndüğünü doğruladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu
Chris Brown’ın cezası bugün belli olacak

Müzik yapımcısına şişeyle saldırmıştı: Ünlü şarkıcı hakim karşısında
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı

Ne olacak bu adamın hali? Yarım saat zor dayandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

Biri onu durdursun! Önce övgüler dizdi sonra feci yakalandı
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Büyükçekmece’de yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç saça baş başa kavga etti

Saç saça baş başa kavga ettiler! Ayırmak hiç kolay olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar ile eşini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar'ı kabul etti
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım

Derbiye saatler kala Abdülkerim'den olay paylaşım! Tepkiler çığ gibi
Fuhşa teşvik ve aracılık soruşturmasında 18 kişiye tutuklama

Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı! Hepsi cezaevini boyladı
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada