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LOT'un Varşova-Paris uçağı ihbar üzerine durduruldu, tehlikeli madde bulunmadı

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LOT'un Varşova Chopin Havalimanı'ndan Paris'e yaptığı LO331 sefer sayılı uçak, olası tehdit bilgisi üzerine taksi sırasında durdurulup park alanına yönlendirildi. Kontrollerde tehlikeli maddeye rastlanmadı; uçak değiştirilerek sefer sürdürülecek, bir pist geçici kapatıldı.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un başkent Varşova'daki Chopin Havalimanı'ndan Paris'e gerçekleştirdiği seferde kullanılan uçakla ilgili ihbar üzerine güvenlik prosedürlerinin uygulandığı bildirildi.

Polonya basınındaki haberlere göre, LOT Sözcüsü Krzysztof Moczulski, sefer güvenliğine yönelik olası bir tehdit hakkında bilgi alınmasının ardından, Varşova- Paris seferini yapan LO331 sefer sayılı uçağın taksi sırasında durdurularak belirlenen park alanına yönlendirildiğini aktardı.

Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak ve bagajların ilgili birimler tarafından ayrıntılı şekilde kontrol edildiğini kaydeden Moczulski, kontrollerde herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadığını, uçağın değiştirilmesinin ardından Paris seferinin devam edeceğini bildirdi.

Olay nedeniyle havalimanındaki pistlerden biri geçici olarak uçuşlara kapatılırken hava trafiği diğer pist üzerinden sürdürüldü.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Chopin Havalimanı ile yakınındaki Modlin Havalimanı'nda 3 Kasım'da iki ayrı uçak için bomba ihbarı yapılması üzerine güvenlik önlemleri alınmış, ihbarların asılsız olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA
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