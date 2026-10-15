İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Kent genelinde yollar göle dönerken araçlar sel sularına kapıldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ile Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen 34 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken 41 yılın en yüksek yağış değerlerinden biri kaydedildi. Kent genelinde 2 bin 518 ihbar yapılırken Ayazağa'da mahsur kalan yaklaşık 200 çalışan ekipler tarafından kurtarıldı. İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, kent genelinde büyük su baskınlarına neden oldu. Özellikle Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan, Kağıthane, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Birçok noktada araçlar mahsur kalırken bazı otomobiller sel sularının etkisiyle sürüklendi. Metro istasyonları, alt geçitler, otoparklar, konutlar ve iş yerleri de yağıştan etkilendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelinde 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

FATİH'TE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

Sağanağın etkili olduğu Fatih'te acı bir olay yaşandı. Çukurbostan Parkı'nda bulunan 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SARİYER'DE SEL SULARINA DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., sel sularını aşmaya çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu düşerek başını kaldırıma çarptı.

Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y., çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

41 YILLIK YAĞIŞ REKORU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldığını açıkladı.

İBB'nin paylaştığı verilere göre bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştı.

En yüksek yağış değerleri şöyle kaydedildi:

- Beykoz: 242 kilogram

- Eyüpsultan: 190,5 kilogram

- Sarıyer: 187,9 kilogram

Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye 100 ila 230 kilogram arasında yağış düştü.

İstanbul'un birçok noktasında ise yağış miktarı metrekarede 100 kilogramın üzerine çıktı.

VALİLİK AÇIKLADI: 2 BİN 518 İHBAR YAPILDI

İstanbul Valiliği, şiddetli sağanağın kentte yol açtığı olumsuzluklara ilişkin bilançoyu paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu. Kent genelinde 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi sahada görevlendirildi.

Saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı.

İhbarların dağılımı şöyle açıklandı:

- Su baskını: 1.277

- Heyelan: 15

- Mahsur kalma: 47

- Ağaç devrilmesi: 13

- Çatı uçması: 2

Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yerine ilişkin ihbar alındı.

VALİ GÜL: ZORUNLU OLMADIKÇA EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak ve su baskını riskine karşı vatandaşları uyardı.

Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Geçmiş olsun."

AYAZAĞA'DA SEL SULARI ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Sağanağın en fazla etkili olduğu bölgelerden biri Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi oldu.

Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su seviyesi hızla yükseldi. Park halindeki çok sayıda otomobil su altında kalırken bazı araçlar sel sularının etkisiyle sürüklendi.

Ayazağa'da kaydedilen görüntülerde, suyla kaplanan yollarda araçların akıntıya kapılarak sürüklendiği görüldü.

Bölgedeki çok sayıda araç neredeyse tamamen suya gömülürken yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

AYAZAĞA'DA 200 ÇALIŞAN MAHSUR KALDI

Sarıyer Ayazağa'daki Kemerburgaz Caddesi'nde bulunan iş yerleri de sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Cadde üzerindeki şirketlerde gece mesaisine kalan yaklaşık 200 çalışan, yükselen sular nedeniyle iş yerlerinden çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin su tahliye çalışmaları yeterli olmayınca mahsur kalan çalışanlara kamyon ve minibüs gibi yüksek araçlarla ulaşılması kararlaştırıldı.

Kurtarma çalışmaları boyunca mahsur kalanlarla iletişim kuruldu.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yaklaşık 200 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.

Yağmur sularıyla kapanan Kemerburgaz Caddesi'nde ekiplerin çalışmaları devam etti.

MERTER'DE VATANDAŞLAR KEPÇEYLE KURTARILDI

Şiddetli yağışın etkili olduğu bir diğer nokta ise Merter Metro İstasyonu çevresi oldu.

Bölgede meydana gelen su baskını nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Yükselen sular nedeniyle bulundukları yerden ayrılamayan vatandaşların yardımına iş makinesi yetişti.

Mahsur kalan kişiler, iş makinesinin kepçesine alınarak güvenli bölgeye taşındı.

Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOBÜS VE ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su seviyesi araçların hareket edemeyeceği noktaya ulaştı.

Bir İETT otobüsü ile çok sayıda araç su birikintilerinin ortasında mahsur kaldı.

Akıntının etkisiyle otobüs ve otomobillerin sürüklendiği anlar kameralara yansırken araçlarda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kalan bazı vatandaşlar, kurtarılabilmek için İETT otobüsünün ve otomobillerin üzerine çıktı.

Araçların üzerinde bekleyen vatandaşlar, ekiplerin kendilerine ulaşmasını bekledi. Çevredeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, araçların suyun etkisiyle sürüklendiği ve vatandaşların kurtarılmayı beklediği görüldü.

BAHÇELİEVLER'DE KADIN SÜRÜCÜ İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Bahçelievler'deki Turgut Özal Alt Geçidi de şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı. Alt geçitte biriken sular araçların mahsur kalmasına neden oldu. Aracıyla suyun ortasında kalan bir kadın sürücünün yardımına iş makinesi yetişti.

Araçtan güçlükle çıkan kadın, iş makinesi yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı. Kadının kurtarıldığı anlar kameraya yansırken su altında kalan aracın çıkarılması için de çalışma başlatıldı.

METRO İSTASYONLARI VE ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Kent genelinde etkili olan sağanak, toplu ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'daki metro istasyonları ile bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken bazı noktalarda ulaşım aksadı.

SARIYER'DE AVM OTOPARKINI SU BASTI

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkı da sağanak yağıştan etkilendi.

Otoparkta biriken sular nedeniyle araçların bulunduğu alan su altında kaldı.

Kent genelindeki su baskınları, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

KAĞITHANE DERESİ TAŞTI, TARİHİ CAMİYİ SU BASTI

Kağıthane'de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı.

Taşan derenin suları, dere kenarında bulunan tarihi Sadabad Camii ile çevresindeki yapılara doldu.

Caminin ibadet alanı suyla kaplanırken minberin alt kısmı da su altında kaldı.

Cami bahçesinde bulunan Sedef Atölyesi ve çevredeki müştemilatları da su bastı.

Caminin önünde park halinde bulunan bir otomobil ise kısmen suya gömüldü.

Bölgede belediye zabıta ekipleri güvenlik önlemleri alırken caminin bahçe kapıları kapatılarak giriş ve çıkışlar durduruldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİNAREDEN KOPAN PARÇALAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Küçükçekmece'de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle bir caminin minaresindeki kurşun levhalar yerinden koparak sokağa düştü.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre Kuledibi Mevlana Camii'nin minaresinde bulunan bazı kurşun levhalar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle koparak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Otomobilde hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sokakta güvenlik şeridi çekilerek tedbir amacıyla yaya ve araç trafiği durduruldu.

Minareden düşen parçalar ekipler tarafından toplanırken hasar gören otomobil çekildi.

378 AMBULANS VE 5 UMKE EKİBİ SAHADA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sağlık ekiplerinin sahada görev yaptığını açıkladı.

Güner, "İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 378 adet 112 Acil Sağlık ekibimiz ve 5 UMKE ekibimizle sahadayız. Ekiplerimiz, ihbarlara hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Güner, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulmasını istedi.

Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiğini hatırlattı.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul genelinde etkili olan sağanağın ardından su baskını yaşanan bölgelerde ekiplerin tahliye, kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmasını, dere yatakları ve alt geçitler gibi riskli alanlardan uzak durmasını istedi.

Özellikle bodrum katlarda yaşayanların güvenli alanlara geçmesi ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulandı.

HAVA TRAFİĞİ DE ETKİLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandığını ve 43 uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanmıştır. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir. Yurt içinde: Ankara Esenboğa Havalimanı'na 16, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2, Çanakkale Havalimanı'na 2, Antalya Havalimanı'na 1 uçak yönlendirilmiştir.

Yurt dışında ise: Tahran'a 1, Burgaz'a 2, Atina'ya 1 uçak yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam etmektedir."

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile belirlenen şartları taşıyan kadın çalışanlar için de idari izin kararı alındı. Öte yandan Yalova, Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de de eğitime fırtına nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü ara verildiği açıklandı. Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

VALİ GÜL'DEN KRİTİK UYARI: ANADOLU YAKASI'NA DİKKAT

İstanbul Valisi Davut Gül, yağışların gece boyunca kent genelinde, 15 Ekim'de ise özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olacağını açıkladı. Gül, vatandaşlara şu uyarıda bulundu: "Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın; su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın. Resmi duyuruları takip edin lütfen."

KURTULMUŞ: VATANDAŞLARIMIZIN RESMİ AÇIKLAMALARI DİKKATE ALMALARINI RİCA EDİYORUM

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ifade eden Kurtulmuş, "İstanbul’da sağanak yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyorum. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır. Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

MURAT KURUM: İSTANBUL'UMUZA GEÇMİŞ OLSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'umuza geçmiş olsun. Şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz." dedi. Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza geçmiş olsun. Şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda yağışın azaldığı noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yarın için de İstanbul dahil 42 ilimize sarı, 6 ilimize (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce) turuncu kodlu uyarısı bulunuyor. İlgili kurumlarımız gereken her tedbiri alıyor. Vatandaşlarımızdan da meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve risklere karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

CEVDET YILMAZ: UYARILARI DİKKATE ALALIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fatih'te sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi. Yılmaz, il genelinde şiddetli yağıştan etkilenenlere geçmiş olsun dileyerek resmi uyarılara uyulmasını istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Fatih'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, il genelinde şiddetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın afetten olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını ilk andan itibaren sürdürmektedir. Lütfen resmi kurumlarımız tarafından yapılan uyarıları dikkate alalım, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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