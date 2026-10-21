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DHMİ, Milas-Bodrum Havalimanı'nın eylül yolcu sayısını 677 bin 628 olarak açıkladı

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DHMİ, Milas-Bodrum Havalimanı'nın eylül yolcu sayısını 677 bin 628 olarak açıkladı
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DHMİ, Milas-Bodrum Havalimanı'nda eylül ayında 677 bin 628 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Aynı dönemde 5 bin 335 uçak trafiği ve 7 bin 527 ton yük taşındı; 9 aylık dönemde ise toplam 3 milyon 918 bin 114 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanında Eylül ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 677 bin 628 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 5 bin 335 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 7 bin 527 ton oldu.

Milas-Bodrum Havalimanından 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 3 milyon 918 bin 114 yolcuya hizmet verildi. 9 aylık dönemde 35 bin 724 uçak trafiği ve 41 bin 153 ton yük taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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