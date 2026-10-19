Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sergen Yalçın'ın hostes anısı Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine soktu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sergen Yalçın'ın hostes anısı Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine soktu Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın'ın hostes anısı Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine soktu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı programda uçak yolculuğu sırasında yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. Kendisini uyandıran hostese verdiği esprili yanıtla Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine sokan Yalçın, stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Candaş Tolga Işık ile birlikte yer aldığı programda uçak yolculuğu sırasında yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. Yalçın'ın hostesle arasında geçen diyaloğu aktarması üzerine Candaş Tolga Işık gülme krizine girdi.

"BEN Mİ İNDİRECEĞİM UÇAĞI?"

Uçakta uyuduğu sırada bir hostesin kendisini uyandırdığını anlatan Yalçın, yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı:

"Bir gün uçaktayız, uyurken hostes hanım geldi. 'Sergen Bey, kalkın, iniyoruz.' dedi. Ben de 'Ben mi indireceğim uçağı? Beni niye kaldırıyorsun? Ben pilot muyum?' dedim."

CANDAŞ TOLGA IŞIK KAHKAHALARINI TUTAMADI

Sergen Yalçın'ın uçakta yaşadığı olayı kendine özgü üslubuyla anlatması, programda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Candaş Tolga Işık, Yalçın'ın hostese verdiği yanıtı duyunca kahkahalarına hakim olamadı.

Kaynak: Haberler.com
Batman'da 8. kattaki balkondan düşen iki çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi

İki çocuğu vardı! Halı çırpan genç kadının korkunç ölümü
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Jandarma sabah saatlerinde düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibinde ortalık karıştı: Kendi oyuncusuna ateş püskürdü

Fenerbahçe'nin rakibinde ortalık karıştı: Kendi oyuncusuna ateş püskürdü
Orada da ustaymış! Salah, futbol dışındaki büyük tutkusunu açıkladı

''Bağımlılığım çılgınlık seviyesinde'' deyip büyük tutkusunu söyledi
DEVA Partili Ekmen’den 'Patates yolsuzluğu' tepkisi: Örtülen her yolsuzluk daha büyüğüne cesaret sağlıyor

Ekmen'den "Patates yolsuzluğu" tepkisi: Daha büyüğüne cesaret veriyor
İstanbul'da alışveriş merkezi karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi

İsrailli kadının AVM'deki zor anları! Korumalar güçlükle çıkardı
Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti

Paris'te nikah, İstanbul'da düğün: Ünlüler akın etti
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

54'te 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum