Fly Erbil'in ilk tarifeli uçağı Erbil'den kalkıp İstanbul Havalimanı'na indi

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Irak'ın Erbil şehri merkezli uçuşlar düzenleyen hava yolu şirketi Fly Erbil, İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlerine başladı.

Şirketin Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı, bugün İstanbul Havalimanı'na indi.

Yapılan ilk seferin ardından yolcular ve uçuş ekibi, İstanbul Havalimanı B1 kapısında İGA ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Hava yolu şirketi, Erbil-İstanbul hattında pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada iki gün karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

Kaynak: AA