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Uçak bileti fiyatlarında tarihi zam kapıda! Yüzde 20 artış bekleniyor

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Uçak bileti fiyatlarında tarihi zam kapıda! Yüzde 20 artış bekleniyor
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Ryanair CEO’su Michael O’Leary, artan jet yakıtı fiyatları ve uçuş kapasitesindeki daralmaya dikkat çekerek 2027 yılında bilet ücretlerinde yüzde 20’ye varan artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. Beklenen zam, önümüzdeki yıl yurt dışı seyahati planlayan yolcuların bütçesini zorlayabilir.

  • Ryanair CEO'su Michael O'Leary, artan jet yakıtı maliyetleri ve uçuş kapasitesindeki daralma nedeniyle 2027'de uçak bileti fiyatlarının yüzde 20'ye kadar yükselebileceğini açıkladı.
  • O'Leary, önümüzdeki 12 ayda Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının yüzde 10 ila 20 arasında artabileceğini ve rekor düzeyde fiyat artışları görülebileceğini belirtti.
  • Ryanair, Belçika'da havacılık vergisinin 2027 Ocak'ta 2 avrodan 7 avroya çıkarılması planı nedeniyle kış tarifesinde Belçika bağlantılı 20 rotayı kaldıracak ve 1 milyondan fazla koltuk kapasitesini azaltacak.

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair’in Üst Yöneticisi (CEO) Michael O’Leary, artan jet yakıtı maliyetleri ve uçuş kapasitesindeki daralma nedeniyle 2027 yılında uçak bileti fiyatlarının yüzde 20’ye kadar yükselebileceğini açıkladı. O’Leary, önümüzdeki 12 ayda Avrupa’nın tarihindeki en büyük bilet fiyatı artışlarından birinin yaşanabileceğini söyledi.

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan O’Leary, havacılık sektörünün yükselen maliyetler nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu belirtti. Jet yakıtı fiyatlarındaki artışın yanı sıra sektörde yaşanan iflaslar ve şirket satın almalarının da uçuş kapasitesini azalttığına dikkat çekti.

O’Leary, gelecek yıl Avrupa’da uçak bileti fiyatlarının yüzde 10 ila 20 arasında artabileceğini ifade ederek, önümüzdeki 12 aylık dönemde rekor düzeyde fiyat artışları görülebileceği uyarısında bulundu.

JET YAKITI MALİYETLERİ ŞİRKETLERİ ZORLUYOR

Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkisi, jet yakıtı maliyetlerini artırarak hava yolu şirketlerinin kâr marjlarını baskılıyor. Yakıt fiyatlarındaki yükselişin bilet ücretlerine yansımasının beklendiğini belirten O’Leary, şirketlerin maliyet artışlarına karşı yeterince korunamadığını dile getirdi.

Sektördeki kapasite daralmasının da fiyatları yukarı çekebileceği değerlendiriliyor. Bazı şirketlerin piyasadan çekilmesi veya faaliyetlerini azaltması, özellikle yoğun dönemlerde yolcuların daha yüksek ücretlerle karşılaşmasına neden olabilir.

RYANAIR BELÇİKA’DA 20 HATTI KALDIRIYOR

O’Leary, Belçika’da havacılık vergisinin 2027 yılı ocak ayında 2 avrodan 7 avroya çıkarılması planına da tepki gösterdi. Ryanair’in bu karar nedeniyle kış tarifesinde Belçika bağlantılı 20 rotayı kaldıracağını ve 1 milyondan fazla koltuk kapasitesini azaltacağını açıkladı.

Şirketin söz konusu adımı, artan vergilerin hava yolu operasyonları üzerindeki etkisini de gündeme taşıdı.

YENİ UÇAK TESLİMATLARI BEKLENİYOR

Ryanair CEO’su, Boeing 737 MAX 10 modelinin ABD’deki sertifikasyon sürecinin ekim ayı sonuna kadar tamamlanabileceği konusunda iyimser olduklarını da belirtti. Onayın alınması halinde şirketin 2027 yılının başlarında 16 uçak teslim alabileceği ifade edildi.

Avrupa’da gelecek yıl uçak bileti fiyatlarının ne ölçüde artacağı ise yakıt maliyetlerinin seyri, sektördeki kapasite ve şirketlerin fiyat politikalarına bağlı olacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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