Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada

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Brezilya'nın Maranhão eyaletine bağlı São Luís kentinde bulunan bir otelde korkunç bir olay yaşandı. Erkek arkadaşının katılacağı poker turnuvası için kente gelen 26 yaşındaki Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, konakladığı otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi. İki küçük çocuğu bulunan genç kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

PENCERE ÇERÇEVESİ KOPUNCA 7. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, 3 Kasım Salı günü sabahın erken saatlerinde São Luís kentindeki Rio Poty Oteli'nde meydana geldi. Maranhão Sivil Polisinden edinilen bilgilere göre Renata, otelin 7. katındaki koridorda bulunan pencerenin alüminyum çerçevesine yaslandı.

İlk belirlemelere göre genç kadının pencere pervazına oturmaya çalıştığı sırada alüminyum yapı yerinden koptu. Dengesini kaybeden Renata, metrelerce yükseklikten otelin girişindeki tentenin üzerine düştü. Genç kadın olayda hayatını kaybetti.

AYNI GÜN EVİNE DÖNECEKTİ

Çiftin, kazanın yaşandığı 3 Kasım Salı günü Pará'ya dönmek üzere biletlerinin bulunduğu belirtildi. Ancak dönüş yolculuğuna saatler kala meydana gelen korkunç olay, genç kadının hayatına mal oldu.

İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞU ANNESİZ KALDI

Henüz 26 yaşında olan Renata'nın biri 4 yaşında olmak üzere iki küçük çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Genç kadının beklenmedik ölümü ailesini ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

Brezilya basınından Metrópoles'in aktardığı bilgilere göre Renata'nın cenazesi, olayın yaşandığı salı günü öğleden sonra Adli Tıp Enstitüsü tarafından teslim edildi. Cenaze töreninin, genç kadının yaşadığı Ananindeua kentinde gerçekleştirilmesi bekleniyordu.

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Maranhão Sivil Polisi, genç kadının otel koridorundaki pencerenin alüminyum yapısına yaslandığı sırada parçanın kopması sonucu düştüğünü bildirdi. Olay anının otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com