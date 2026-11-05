Varşova'dan Brüksel'e giden LOT uçağı bomba ihbarı sonrası güvenli indi

Varşova'dan Brüksel'e giden LOT uçağı bomba ihbarı sonrası güvenli indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Federal polis, LOT'a ait uçağın Brüksel Havalimanı'na planlı inişinden önce bomba ihbarı alındığını ve ilave güvenlik önlemine gerek görülmediğini bildirdi. Uçak güvenli indi; olayın son günlerdeki bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Polonya'nın başkenti Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden uçağın bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş yaptığı bildirildi.
Belçika'da Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, federal polis konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'a ait uçağın Brüksel Havalimanı'na planlı inişinden önce bomba ihbarı alındığı belirtilerek, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediği kaydedildi.
Uçağın güvenli şekilde Brüksel Havalimanı'na indiği aktarılan açıklamada, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Son günlerde bazı Avrupa başkentleri arasında sefer yapan uçaklar hakkında bomba ihbarları alınmış, yetkililer uçakları inceledikten sonra patlayıcı izine rastlamamıştı.