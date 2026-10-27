Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

Antalya'da iki konteyneri parçalayıp 4 işçinin ölümü, 1 işçinin ise yaralanmasına neden olan hortum anını, bölgeye yakın noktadaki mahalle sakinleri anlattı. Şantiyedeki konteyner parçalarının 100 metre uzaklıktaki sitenin bahçesine düştüğü belirtilirken, faciada yaşamını yitiren işçilerin kimlikleri de belli oldu.

YARALI İŞÇİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir anda ortaya çıkan hortum şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu. Olayda 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken 3 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde gece boyunca emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

"ÇOK ENTERESAN BİR DOĞA OLAYI"

Dün Antalya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada Vali Şahin, çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıya olduklarını, kentin farklı noktalarında hortum ihbarı olmadığını sadece bu bölgede hücre hortum yaşandığını söyledi. 2 konteynerin parçalandığını aktaran Vali Şahin, olayda 4 kişinin vefat ettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtmişti.

KONTEYNERİN PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI

Öte yandan felaketin boyutu gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Hortumun vurduğu şantiyedeki konteynerlerin 100 metreyi aşkın uzaklıktaki alana gözlendi. Yine işçilerin kaldıkları konteynerlerdeki demir ranzalar da bir sitenin bahçesine savruldu. Konteynerlerin ardından bir vinci devrilmesi de hortumun şiddetini gözler önüne serdi. İşçilerin savrulduğu alan ise yine alana uzak bir noktadayken, aynı bölgede bir okulun çatısına da zarar verdi. Olaya ilişkin İnşaat ve şantiye yetkikilerinden 4 kişinin ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci olayda yaşamını kaybeden işçilerin kimleri belli oldu. Olayda ölenlerin, İsa Elnevvaf, Aycan Kılınç, Salah Muhammet Elnaim ve Muhammet Emin Elnaim olduğu belirtildi.

"BİR ANDA HER ŞEY UÇMAYA BAŞLADI"

Olay anında evde olduğunu belirten mahalle sakini bir genç, "Telefonla konuşuyordum bir anda her şey uçmaya başladı. Bizim de camımız patladı. Vinç devrildi, oradakiler arkaya doğru kaçmış" dedi.

"BÖYLE BİR UĞULTU GÖRMEDİK"

Site sakini Nedim Ünver ise olayı şu sözlerle anlattı:

"Evdeydim. Yağmur sesini duyunca balkona çıkmak istedim ama çıkamadım. Çok acayip fırtına ve gürültü vardı, ben hayatım boyunca böyle bir gürültü duymadım. Sanki bir uçak gelmişti ve onun sesiydi. Panjurları kapamayı düşündüm, 5 dakika sürdü sürmedi ondan sonra baktığımda insanlar gelmeye başladı ve bağrışmalar vardı. Vinç vardı o yok oldu, devrildiğini anladım. Adeta mahşer yeri gibiydi. İşçilerin her gün orada çalıştıklarını görüyorduk. Böyle bir uğultu görmedik. Parçaları bu siteye kadar gelmişti, benim balkonumda bile var."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı