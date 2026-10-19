Uçak biletlerinde yeni dönem: Yıllardır ödenen ek ücret tarihe karışıyor

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Uçak bileti satın alırken başlangıçta görülen fiyatın bagaj ve koltuk seçimi gibi hizmetlerle yükselmesi, Avrupa Birliği'nde (AB) yeni düzenlemenin konusu oldu. Yolcu haklarını güçlendirmeyi amaçlayan kurallar, hava yolu şirketlerinin ücretlendirme politikalarına yeni yükümlülükler getiriyor.

BİLET FİYATLARINDA SÜRPRİZ MASRAFLARA ÖNLEM

Yeni uygulamada hava yolu şirketleri ile bilet satış platformlarının, yolculara sunulan hizmetlerin toplam bedelini rezervasyonun başından itibaren açık biçimde göstermesi gerekecek.

Kabin bagajını kapsayan biletlerin fiyatı da bu kapsamda değerlendirilecek. Böylece yolcular, seyahatleri için ödeyecekleri tutarı satın alma işlemini tamamlamadan önce görebilecek.

Yalnızca küçük bir kişisel eşyayla seyahat eden yolculara daha düşük fiyatlı bilet sunulmasının önü ise açık kalacak. Düzenleme, her yolcuya ücretsiz 7 kilogramlık kabin valizi hakkı verildiği anlamına gelmiyor.

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN ÜCRETSİZ KOLTUK HAKKI

Düzenlemenin önemli başlıklarından biri de çocukların uçakta ailelerinden ayrı koltuklara yerleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetler oldu.

Yeni kurallarla 14 yaşından küçük yolcuların, birlikte seyahat ettikleri yetişkinin yanında oturabilmesi için ayrıca ödeme yapılması gerekmeyecek.

Bu sayede ailelerin yan yana koltuk bulabilmek amacıyla ücretli koltuk seçimi yapmak zorunda kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE GELENLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Değişiklik yalnızca Avrupa Birliği içindeki uçuşlarla sınırlı olmayacak. AB ülkelerindeki havalimanlarından Türkiye'ye hareket eden yolcular da düzenlemenin kapsamına girecek.

Öte yandan İngiltere, Avrupa Birliği üyesi olmadığı için AB kuralları İngiltere çıkışlı bütün uçuşlarda kendiliğinden geçerli olmayacak. İngiliz hükümeti, çocukların ebeveynleriyle ücretsiz yan yana oturmasına ilişkin ayrı adımlar duyurdu.

YENİ KURALLAR 2027'DE DEVREYE GİRECEK

Avrupa Birliği'nin hava yolu şirketlerini ilgilendiren yeni hükümlerinin 23 Ekim 2027'den itibaren uygulanması öngörülüyor.

Düzenleme, bagaj ve koltuk seçiminin yanı sıra biniş kartları ile yolcu isimlerindeki basit yazım hatalarının düzeltilmesi sırasında ortaya çıkan bazı ücretleri de kapsıyor.

Kaynak: Haberler.com