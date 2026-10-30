Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'nin İsrail'e hava köprüsü iddiasında son 24 saatte en az 10 uçak indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAN'ın haberinde ABD'nin İsrail'e askeri hava köprüsü başlattığı öne sürüldü. Haberde son 24 saatte Ovda ve Nevatim üslerine ABD ordusuna ait en az 10 nakliye uçağının indiği iddia edildi; sevkiyatın stok yenileme ve Patriot transferine yönelik olabileceği değerlendirildi.

ABD'nin, İsrail'deki seçimlerin ardından Orta Doğu'ya ve İsrail'e askeri bir hava köprüsü operasyonu başlattığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, son 24 saatte İsrail'in güneyindeki Ovda ve Nevatim hava üslerine ABD ordusuna ait en az 10 nakliye uçağının indiği iddia edildi.

Haberde, uçaklardan bazılarının Amerikan ordusunun Teksas'taki hava savunma merkezlerinden "Fort Bliss" üssünden geldiği öne sürülerek, söz konusu sevkiyatın İsrail'deki stokların yenilenmesine ve Patriot gibi ek hava savunma bataryalarının transferine yönelik olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ayrıca, ABD'nin hava köprüsü operasyonunun son saatlerde Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki üslere inen nakliye uçaklarını da kapsadığı ileri sürüldü.

The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı

Kol kola görüntülerin perde arkasını Dervişoğlu'nun en yakını anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü

Yemek sofrasında vahşet! Babasını katletti
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı

Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılını bile kıpırdatmadı
Depremde yerle bir olmuştu! 3 yıl sonra bayram coşkusu geri döndü

Bu caddeye iyi bakın! 3 yıl önce sessizliğe gömülmüştü
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor

Hükümetin uyarısı market raflarını boşalttı
Çin'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada

Apartman sakinleri dehşete düştü! 8 kiloluk ölümcül misafir
Galatasaray, Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'yı istiyor

Cimbom gözünü 50 milyon euroluk yıldıza dikti