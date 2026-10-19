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Austrian Airlines uçağı bomba ihbarıyla Sofya'ya acil indi, 51 yolcu tahliye edildi

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Austrian Airlines uçağı bomba ihbarıyla Sofya'ya acil indi, 51 yolcu tahliye edildi
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Austrian Airlines'a ait Airbus A320, Tel Aviv-Viyana seferindeyken bomba ihbarı üzerine Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29'un eşliğinde Sofya'ya acil indi. Uçaktaki 51 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi; aramalarda tehlikeli unsur bulunmazken uçak seferini tamamladı.

İSRAİL'in Tel Aviv kentinden Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya acil iniş yaptı.

Austrian Airlines'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, pazar akşamı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan Viyana'ya gitmek üzere havalandı. Romanya- Bulgaristan sınırı yakınlarında uçakta bomba ihbarı yapılması üzerine pilotlar acil durum bildirerek rotayı Bulgaristan'a çevirdi. Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağı, yerel saatle 19.40 sıralarında Sofya Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Uçakta bulunan 51 yolcu ile 6 mürettebat tahliye edilerek uçak emniyetli bir alana çekildi. Güvenlik ekipleri ve uzmanlar tarafından uçakta, yolcularda ve bagajlarda yapılan aramalarda herhangi bir tehlikeli unsura rastlanmadığı açıklandı. Austrian Airlines tarafından yapılan açıklamada, aramaların tamamlanmasının ardından uçağın tüm yolcularıyla birlikte Sofya'dan havalanarak Viyana seferini tamamladığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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