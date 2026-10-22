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Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi

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Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi
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Japonya’da bir yolcu uçağında ortaya çıkan yılan, seferin iptal edilmesine yol açtı. Kalkış öncesinde kokpitte görülen ve ardından ortadan kaybolan yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki yılan, saatler süren aramanın ardından kabin koridorundaki halının altında bulundu. Zehirsiz olduğu belirlenen yılanın uçağa nasıl girdiği ise merak konusu oldu.

  • Fukuoka'dan Kagoshima'ya gitmeye hazırlanan Japan Air Commuter uçağının kokpitinde görülen yılan nedeniyle 19 Ekim'de sefer iptal edildi ve 43 yolcunun seyahat planı etkilendi.
  • Yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki yılan, yaklaşık 24 saat süren aramaların ardından 20 Ekim'de kabinin arka bölümündeki koridor halısının altında yakalandı.
  • Yılanın Japonya'da yaygın görülen zehirsiz bir çizgili yılan türüne ait olduğu belirlendi; uçağa nasıl girdiği ise tespit edilemedi.

Japonya’da kalkış hazırlığı yapan yolcu uçağının kokpitinde görülen yılan, havacılıkta sıra dışı bir olaya neden oldu. Yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki yılanın bulunması için uçakta saatlerce arama yapılırken, sefer iptal edildi. Yılan, yaklaşık 24 saat sonra kabin koridorundaki halının altında yakalandı.

Japonya’da Japon Hava Yolları (JAL) bünyesinde faaliyet gösteren Japan Air Commuter’a (JAC) ait yolcu uçağında görülen yılan paniğe neden oldu. Fukuoka Havalimanı’ndan Kagoshima’ya gitmeye hazırlanan uçakta, kalkış öncesinde kokpitte küçük bir hayvan gören pilotlar durumu yetkililere bildirdi.

19 Ekim’de yaşanan olayda, pilotun gördüğü hayvan kısa süre içinde gözden kayboldu. Uçakta yapılan ilk aramalara rağmen hayvan bulunamayınca güvenlik gerekçesiyle sefer iptal edildi. Olay nedeniyle 43 yolcunun seyahat planı etkilendi.

YILAN HALININ ALTINDA BULUNDU

Uçaktaki aramalarını sürdüren bakım ekipleri, yaklaşık 24 saat sonra sonuca ulaştı. 20 Ekim’de kabinin arka bölümündeki koridor halısının kaldırılmasıyla altında saklanan yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda bir yılan bulundu.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede, yılanın Japonya’da yaygın olarak görülen zehirsiz bir çizgili yılan türüne ait olduğu belirlendi. Yılan yakalanarak ilgili ekiplere teslim edildi.

UÇAĞA NASIL GİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Yılanın uçağa hangi noktadan ve nasıl girdiği henüz belirlenemedi. Havayolu şirketi, yolcu uçağının kabininde daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını açıkladı. Yılanın doğadan uçağa girmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Uçuş güvenliği açısından elektrik kabloları ve diğer ekipmanlar kontrol edildi. Gerekli incelemelerin ardından uçağın yeniden hizmete alındığı bildirildi.

Yaşanan sıra dışı olay, uçaklarda en küçük yabancı bir canlının bile uçuş güvenliği açısından neden dikkatle ele alındığını bir kez daha ortaya koydu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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