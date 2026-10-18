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Kapısı açılan ambulans uçak Dakka'ya indi, hasta hayatını kaybetti

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Hindistan'dan havalanan ambulans uçak, seyir halindeyken kapısı açılınca Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçakta taşınan hasta, acil iniş sonrası kaldırıldığı Dakka'daki hastanede hayatını kaybetti.

Hindistan'dan havalanan ambulans uçak, kapısının seyir halindeyken açılması nedeniyle Bangladeş'e acil iniş yaptı.

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Hindistan merkezli özel şirket tarafından işletilen ambulans uçak, Tripura eyaletinin başkenti Agartala'dan havalandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'ya hasta sevkiyatı için yol alan uçak seyir halindeyken kapılardan biri açıldı. Bu nedenle uçak, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçakta taşınan Hindistan vatandaşı 56 yaşındaki kadın hasta, acil inişin ardından Dakka'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bangladeş Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçağın havada kabin basınçlandırmasında sorun yaşandığı ve ana kapısının hasar görerek kısmen açıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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