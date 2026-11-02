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Florida'da özel uçak yerleşim bölgesine çakıldı, uçaktaki 9 kişi hayatını kaybetti

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Florida'da özel uçak yerleşim bölgesine çakıldı, uçaktaki 9 kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin Florida eyaletinde Learjet 60 tipi özel uçak Palm Beach County'de yere çakılarak alev aldı ve uçaktaki 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti. FAA, uçağın Austin-Bergstrom'dan North Eleuthera'ya gittiğini ve kazanın yerel saatle 12.50 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.

ABD'nin Florida eyaletinde özel bir uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu uçaktaki dokuz kişinin tamamı hayatını kaybetti. Learjet 60 tipi uçak, Palm Beach County'de burun üstü yere çakılarak alev aldı. Çarpmanın etkisiyle yolda derin bir çukur oluştu.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın Teksas'taki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığını ve Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gittiğini açıkladı.Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın yerel saatle 12.50 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan ve henüz doğrulanmayan görüntülerde, bir uçağın neredeyse doksan derece açıyla hızla yere çakıldığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görülüyor. Görüntülerde, işlek bir yolun yakınında oluşan çukurdan alevler yükseliyor.Uçak, Palm Beach County'deki Cresthaven mahallesi yakınlarında düştü. Bölge, ABD Başkanı Donald Trump'ın konutunun da bulunduğu Mar-a-Lago'ya 11 kilometreden daha kısa mesafede bulunuyor.AFP'nin aktardığına göre Pazar günü Mar-a-Lago'da bulunan Trump, kazadan yaklaşık bir saat önce bölgeden ayrılmıştı.

BBC
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