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Kastamonu'da özel bireyler, Cumhuriyet'in 103. yılında off-road araçlarıyla tur attı

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Kastamonu'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamalarında özel gereksinimli bireyler, KASDOFF ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği işbirliğiyle off-road araçlarıyla şehir turu attı. Evlerinden alınan bireylere etkinlik sonrası Uçak Kafe'de ikram yapıldı.

Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında off-road araçlarıyla kenti dolaştı.

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi.

Türk bayraklarıyla süslenen off-road araçlarıyla evlerinden alınan özel gereksinimli bireyler, ellerinde bayraklarla şehir turu attı.

Etkinlik sonrası Uçak Kafe'de özel bireylere ikramlarda bulunuldu.

KASDOFF Başkanı Ramazan Yumrudaş, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhuriyet'e yakışır bir etkinlik olduğunu dile getiren Yumrudaş, "Hem farkındalık oluşturmak hem de özel bireylerimizi daha fazla topluma kazandırmak istiyoruz. Özel bireylerimizin her şartta, her koşulda yanındayız. Cumhuriyetimizi biz de bu şekilde kutlamak istedik." dedi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise çocukların bu gezide çok mutlu olduğunu belirterek, "Sevgiyle gerçekten aşılmayacak engel yoktur. Bunları yürekten hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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