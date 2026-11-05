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Finnair'in Helsinki-Roma uçuşundaki bomba ihbarı asılsız çıktı

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Finnair'in Helsinki-Roma seferinde bomba ihbarı üzerine uçak, muharip uçaklar eşliğinde Roma Fiumicino'ya indi; şirket ihbarın asılsız olduğunu açıkladı. Wizzair'in Milano-Varşova seferini yapan uçak da bomba ihbarı nedeniyle Viyana'ya acil iniş yaptı.

Finlandiya'nın Finnair hava yolu firmasının Helsinki-Roma seferi ile Macaristan merkezli hava yolu firması Wizzair'in Milano-Varşova seferine bomba ihbarlarının yapıldığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den İtalya'nın başkenti Roma'ya bu sabah gelen Finnair uçağında şüpheli bir bomba tehdidi olduğuna dair isimsiz ihbar yapıldı. Bunun üzerine uçak, İtalya Hava Kuvvetlerine ait muharip uçaklar eşliğinde Roma Fiumicino Havalimanı'na iniş yaptı.

Finnair uçağı iniş yaptıktan sonra bomba imha ekipleri, güvenlik prosedürlerine uygun olarak uçakta gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Finnair İletişim Müdürü Stiina Tuunanen, Finlandiya'da yayın yapan Yle'ye yaptığı açıklamada, Helsinki-Roma seferini yapan uçağa ilişkin bomba ihbarı alındığını doğrulayarak, uçakta sıra dışı bir duruma rastlanmadığını, ihbarın asılsız olduğunu belirtti.

Finnair'e ilişkin ihbarın son dönemde uçak seferleri ve havalimanlarına yönelik bomba iddialarının bir parçası olduğunu değerlendiren Tuunanen, "Uçuş güvenliği elbette en büyük önceliğimizdir. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Personelimiz bu tür durumlar için iyi eğitilmiştir." dedi.

Diğer taraftan, Wizzair hava yolu firmasının Milano Malpensa-Varşova seferini gerçekleştirmek üzere yerel saatle 07.00'de havalanan uçağının da bomba ihbarı sebebiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil iniş yapmak durumunda kaldığı belirtildi.

Wizzair, bomba ihbarı yapılan uçakta gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bilgisini paylaştı.

Avrupa'da son günlerde çok sayıda yolcu uçağına bomba ihbarları yapılması dikkati çekiyor.

Roma'ya yine bu sabah İrlanda'nın başkenti Dublin'den gelen Air Lingus hava yolu firmasının uçağı da, bomba ihbarı sebebiyle Fransa'daki Evreux Fauville Hava Üssü'ne acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Roma'ya 3 Kasım'da da Portekiz'in başkenti Lizbon ve İrlanda'nın başkenti Dublin'den gelen iki uçak için de bomba ihbarı yapılmış, daha sonra bunların asılsız ihbarlar olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
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