Yunanistan'ın Pieria ilinde tek motorlu hafif uçak düştü, 2 kişinin öldüğü bildirildi

Yunanistan'ın Pieria ilinde tek motorlu hafif uçak düştü, 2 kişinin öldüğü bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunan basınına göre, Pieria ilinde yerel saatle 14.00 civarında içinde 2 kişi bulunan tek motorlu hafif uçak bir dere yatağına düştü. Yetkililer, pilot ve uçaktaki diğer kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YUNANİSTAN'ın Pieria ilinde tek motorlu hafif uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan basını, Pieria ilinde yerel saatle 14.00 civarında içinde 2 kişinin olduğu tek motorlu hafif uçağın bir dere yatağına düştüğünü duyurdu. Yetkililer, pilot ve uçaktaki diğer kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı