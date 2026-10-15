İptal edilen uçuş seferleri (TAM LİSTE) Pegasus, THY, Ajet uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı'nda hangi uçak seferleri iptal?

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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarını etkiledi. Uçuş planı bulunan yolcular, Pegasus, THY ve AJet seferlerinin iptal edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Bugün Pegasus, THY, Ajet uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı'nda hangi uçak seferleri iptal oldu? Detaylar haberimizde.

İPTAL EDİLEN UÇUŞ SEFERLERİ (TAM LİSTE)

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalara neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iniş yapamayan uçakların alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Uçuş planı bulunan yolcular ise Pegasus, THY ve AJet seferlerinde iptal olup olmadığını araştırmaya başladı.

BUGÜN PEGASUS THY AJET UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanırken, uçak seferlerinin iptal edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yolcular, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri üzerinden kontrol edebilir.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SABİHA GÖKÇEN, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Bu uçaklardan 16'sı Ankara Esenboğa, 8'i Sabiha Gökçen, 10'u İzmir Adnan Menderes, 2'si Balıkesir Koca Seyit, 2'si Çanakkale ve 1'i Antalya havalimanına yönlendirildi. Yurt dışında ise 1 uçak Tahran'a, 2 uçak Burgaz'a ve 1 uçak Atina'ya gönderildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verildi. Kalkışlar saat 21.42'de durdurulurken, saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Bakanlık, havalimanındaki iniş ve kalkış operasyonlarının saat 22.02 itibarıyla devam ettiğini bildirdi.

İptal edilen veya güncellenen seferlere ilişkin bilgi almak isteyen yolcular, aşağıdaki bağlantılar üzerinden uçuş durumlarını kontrol edebilir.