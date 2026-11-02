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Bomba tehdidi alan Wizz Air uçağına Budapeşte'de Macar Gripen savaş uçağı eşlik etti

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Wizz Air'in Londra-Sofya seferindeki yolcu uçağı bomba tehdidi alınca Budapeşte'ye yönlendirildi ve Macar Gripen savaş uçağı inişine eşlik etti. Uçak güvenle indi, güvenlik kontrolleri için belirlenen alana alındı; yerdeki işlemleri polis devraldı.

Macaristan'a ait Gripen tipi savaş uçağı, bomba tehdidi nedeniyle Budapeşte'ye yönelen Wizz Air yolcu uçağının inişine eşlik etti.

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Wizz Air'in Londra-Sofya seferini yapan uçağının bomba tehdidi aldığını bildirdi.

Bakan, bomba tehdidi nedeniyle rotasını değiştiren uçağın, Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na iniş için izin istediğini aktardı.

Ruszin-Szendi, uyarı üzerine bir Gripen savaş uçağının birkaç dakika içinde havalandığını ve yolcu uçağının inişine eşlik ettiğini belirtti.

Savaş uçağının daha sonra üsse döndüğünü aktaran Ruszin-Szendi, yerdeki işlemleri polisin devraldığını kaydetti.

Wizz Air'den Macar haber sitesi 24.hu'ya yapılan açıklamada, uçuş sırasında alınan bomba tehdidi nedeniyle uçağın Budapeşte'ye yönlendirildiği doğrulandı.

Şirket, uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını ve gerekli güvenlik kontrolleri için belirlenen alana alındığını bildirdi.

Kaynak: AA
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