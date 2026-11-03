9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı

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ABD'nin Florida eyaletinde Learjet 60 tipi özel uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklandı. Associated Press'in (AP) aktardığı bilgilere göre, kazada hayatını kaybedenler arasında 44 yaşındaki teknoloji girişimcisi Adam Robinson, eşi Helen Sharp, 4 yaşındaki kızları Emma ve 2 yaşındaki oğulları Charlie de bulunuyor.

Ailenin çocuklarının bakımına yardımcı olan Anita Maria Cetina da kazada yaşamını yitirdi. Uçakta bulunan Rachael Reed ve Charmi Fehr'in de hayatını kaybettiği belirtilirken, pilotun 55 yaşındaki Jeff Gregory olduğu açıklandı.

KAZADAN ÖNCEKİ SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Retention.com ve RB2B adlı yazılım şirketlerinin kurucusu ve CEO'su olan Adam Robinson'ın, kazadan kısa süre önce katıldığı bir podcast yayınında ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalar yeniden dikkat çekti.

Colorado eyaletinin Aspen kentinde eşi ve çocuklarıyla yaşadığını anlatan Robinson, "Hayalimi yaşıyormuşum gibi hissediyorum" demişti.

Ailesiyle geçirdiği zamandan duyduğu mutluluğu dile getiren Robinson, "Sabahları ve akşamları çocuklarımı görebilmeyi, iş için çok fazla seyahat etmek zorunda kalmamayı ve her zaman hayalini kurduğum bu yerde yaşayabilmeyi çok seviyorum. Ayrıca eşim de tam zamanlı bir sanatçı olabildiği için çok mutlu" ifadelerini kullanmıştı.

"ONLARINKİ SONSUZA DEK SÜRECEK BİR AŞK HİKAYESİYDİ"

BBC'nin aktardığına göre, kazanın ardından Robinson ve Sharp çiftinin ailesi ortak bir açıklama yayımladı. Adam ve Helen'i özverili ebeveynler olarak tanımlayan yakınları, iki küçük çocuğun da ailenin hayatının ışığı olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Helen ve Adam'ınki sonsuza dek sürecek bir aşk hikayesiydi. Sıcaklıkları, cömertlikleri ve insanları kendilerini evlerinde hissettirme yetenekleri pek çok kişinin hayatına dokundu" ifadelerine yer verildi.

Aile, çocukların bakıcısı Anita Maria Cetina'nın da Emma ve Charlie'ye büyük bir şefkat ve özveriyle baktığını, zamanla ailenin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.

İŞ DÜNYASINDAN DUYGUSAL VEDA

Teknoloji dünyasında tanınan isimlerden biri olan Adam Robinson, kurucusu olduğu yazılım şirketlerinin yanı sıra daha önce Lehman Brothers ve Barclays gibi finans kuruluşlarında da görev yapmıştı.

Teknoloji girişimcisi Jesse Ouellette, Robinson'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, şirketini kurduğu dönemde kendisinden önemli destek gördüğünü anlattı.

Robinson'ın zamanla yakın arkadaşı olduğunu belirten Ouellette, "Neredeyse her konuda sizinle aynı fikirde olmayabilirdi ama bir şekilde ondan ayrıldığınızda onu daha da çok sevmiş olurdunuz" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"NEŞE VE MACERA DOLU KİŞİLERDİ"

Kazada hayatını kaybeden Rachael Reed ve Charmi Fehr de ailenin yayımladığı açıklamada anıldı. İki isim, neşe ve macera dolu kişilikleriyle tanımlandı.

Açıklamada, Reed ve Fehr'in sevdiklerine büyük bağlılık duydukları ve birlikte kurdukları hayata kendilerini adadıkları ifade edildi. İki kişinin Robinson ve Sharp çiftiyle arasındaki ilişkinin ayrıntıları ise netlik kazanmadı.

YARDIMCI PİLOTUN HİKAYESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Kazada yaşamını yitirenler arasında bulunan yardımcı pilotun 20 yaşındaki Nathalia Gadelha olduğu açıklanmıştı. Henüz 17 yaşındayken pilot lisansı alan genç kadının, uçak düşmeden önce hava trafik kontrolüyle gerçekleştirdiği yardım çağrıları da ortaya çıkmıştı.

Florida'nın Palm Beach County bölgesinde büyüyen Gadelha, 2023 yılında henüz lise öğrencisiyken pilot lisansı almasıyla yerel basına konu olmuştu. Ekim 2023'te özel pilot lisansını alan genç kadının, o dönemde henüz otomobil sürücü belgesinin bile bulunmadığı belirtilmişti.

Gadelha, daha önce yaptığı açıklamada pilotluk derslerine 2020 yılında başladığını, uçmaya olan ilgisinin ise 2018'de hobi olarak uçuş eğitimi almaya başlayan babasından geldiğini anlatmıştı.

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