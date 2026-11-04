MHP Manisa İl Başkanı Şavaş Kula'da esnafla ve AK Parti teşkilatıyla buluştu

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Nurullah Şavaş, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak ve beraberindeki heyet, Kula'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. İlçe teşkilatında partililerle buluşan heyet, Bakırcılar Arastası'nda esnafla kahvaltı yaptıktan sonra AK Parti Kula İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Şavaş, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Ümit Yaşar İşkür ve beraberindeki heyet, Kula'da gerçekleştirdikleri program kapsamında ilk olarak MHP Kula İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP Kula İlçe Başkanı Hüseyin Sönmez, ilçe teşkilatında yaptığı konuşmada, Manisa İl Başkanı Nurullah Şavaş, MYK Üyesi Ali Uçak ve Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Ümit Yaşar İşkür'ü Kula'da ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Şavaş ise Kula programına teşkilat mensuplarının samimi, içten ve coşkulu karşılamasıyla başladıklarını belirtti.

Şavaş, Manisa İl Teşkilatı olarak birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönül bağlarını güçlendirmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade ederek, kendilerini karşılayan teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Şavaş, Kula programının hayırlara vesile olmasını diledi.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak da konuşmasında, Terörsüz Türkiye hedefinin vatandaşlara anlatılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Uçak, "Terörsüz Türkiye'yi gece gündüz anlatmak için yollardayız. Ülkemizin refahı için Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe teşkilatındaki buluşmanın ardından MHP heyeti, Kula'nın tarihi ticaret noktalarından Bakırcılar Arastası'na geçti. Burada esnafla kahvaltı yapan heyet, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Programın devamında heyet, AK Parti Kula İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek parti yöneticileriyle bir araya geldi. MHP Manisa İl Teşkilatı'nın Kula programı, teşkilat buluşmaları ve ilçe genelindeki ziyaretlerle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı