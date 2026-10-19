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TCG Anadolu, Neptune Strike 2026'nın son aşamasında Arnavutluk'ta yer aldı

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TCG Anadolu, Neptune Strike 2026'nın son aşamasında Arnavutluk'ta yer aldı
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TCG Anadolu, NATO'nun Neptune Strike 2026 tatbikatının dördüncü ve son aşaması kapsamında Arnavutluk'ta düzenlenen etkinliğe katıldı. Bu aşamada 17 müttefik ülke, 20'den fazla savaş gemisi ve 40 uçak yaklaşık 52 koordineli faaliyette yer aldı.

Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, NATO'nun Neptune Strike 2026 tatbikatının dördüncü ve son aşaması kapsamında Arnavutluk'ta düzenlenen tatbikata katıldı.

Avlonya'daki Paşa Liman Deniz Üssü'nde gerçekleştirilen Neptune Strike 2026 seçkin gözlemci gününe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes ile Türk ve Arnavut yetkililer katıldı.

Katılımcılar, TCG Anadolu'yu ziyaret ederek burada yetkililerden tatbikatla ilgili bilgi aldı.

Tatbikatta, TCG Anadolu'nun yanı sıra Bayraktar TB3, helikopterler ve farklı askeri araçlar yer aldı.

NATO Deniz Taarruz ve Destek Kuvvetleri (STRIKFORNATO) tarafından yönetilen Neptune Strike tatbikatı, İttifak'ın deniz taarruz kabiliyetlerini hava, kara ve amfibi kuvvetleriyle entegre ediyor.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı Napoli'den yapılan açıklamada, tatbikatın bu aşamasında 17 müttefik ülkenin, 20'den fazla savaş gemisinin ve 40 uçağın yer aldığı yaklaşık 52 koordineli faaliyetin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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