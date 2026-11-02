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Bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı! Savaş jeti anında havalandı

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Bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı! Savaş jeti anında havalandı
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Avrupa semalarında yaşanan bomba paniği, bir yolcu uçağının rotasını değiştirmesine neden oldu. Londra-Sofya seferini yapan Wizz Air uçağına yönelik bomba ihbarı üzerine güvenlik alarmı verilirken, Macaristan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş jeti havalandı. Yolcu uçağı, askeri eskort eşliğinde Budapeşte'ye acil iniş yaptı.

  • Londra'dan Sofya'ya giden Wizz Air'e ait Airbus A321neo tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
  • NATO hava savunma alarm sisteminin ALPHA alarmı vermesi üzerine Macaristan Hava Kuvvetleri'ne ait Gripen tipi savaş uçağı uçağa eşlik etmek için havalandı.
  • Uçak yerel saatle 12.08'de ikinci piste inerken, güvenlik çalışmaları kapsamında bu pist geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitmek üzere havalanan Wizz Air'e ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağa eşlik etmesi için Macaristan'a ait Gripen tipi savaş jeti havalandırılırken, yolcu uçağı Budapeşte Havalimanı'na indirildi.

GRİPEN SAVAŞ UÇAĞI EŞLİK ETTİ

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, olayın ardından yaptığı açıklamada, NATO hava savunma alarm sisteminin ALPHA alarmı verdiğini bildirdi. Bunun üzerine Macaristan Hava Kuvvetleri'ne ait Gripen tipi savaş uçağı dakikalar içinde havalandı.

Bosna Hersek hava sahası üzerinde rotasını değiştiren Airbus A321neo tipi yolcu uçağı, Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na yöneldi. Uçak, yerel saatle 12.08'de ikinci piste güvenli şekilde iniş yaptı.

HAVALİMANINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Uçağın inişi öncesinde havalimanında itfaiye ekipleri, polis ve terörle mücadele birimleri hazır bekletildi. İnişin ardından uçak, havalimanındaki B5 park pozisyonuna alındı.

Güvenlik çalışmaları kapsamında ikinci pist geçici olarak uçuş trafiğine kapatılırken, diğer iniş ve kalkışların alternatif pist üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.

YOLCULAR VE UÇAKTA ARAMA BAŞLATILDI

Wizz Air tarafından yapılan açıklamada, uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı belirtilerek, yetkililerin uçak ve yolcular üzerinde güvenlik incelemesi yürüttüğü aktarıldı.

Havayolu şirketi, yetkililerle tam iş birliği içerisinde hareket ettiklerini ve yolcular ile mürettebatın güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

Macaristan Savunma Bakanı Ruszin-Szendi ise askeri personelin olası tehditlere karşı kısa sürede harekete geçebilecek kapasitede olduğunu belirterek, ülkenin hava sahasının güvenliğinin sağlanmasına yönelik müdahaleyi değerlendirdi.

Bombalı saldırı tehdidinin kaynağına ve uçakta şüpheli bir madde bulunup bulunmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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