Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Haber Videosunu İzle
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe yönetimi, Göztepe maçının ardından kötü gidişatı ve teknik direktör seçimini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Yerli ve yabancı teknik direktör konusunda farklı görüşlerin ortaya çıktığı toplantının ardından sarı-lacivertliler, Sergio Conceiçao isminde karar kıldı. Portekizli teknik adam, sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edildi. Conceiçao'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

  • Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktör konusunda Portekizli Sergio Conceiçao ile anlaşmaya vardı.
  • Conceiçao'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
  • Jorge Jesus, Conceiçao hakkında olumlu referans vererek onu Fenerbahçe yönetimine önermişti.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, eski teknik direktör Jorge Jesus'un da olumlu referans verdiği Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ CONCEIÇÃO'DA ANLAŞTI

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktör konusunda Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardı. Portekizli çalıştırıcı İstanbul'a davet edilirken kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği aktarıldı. 

JORGE JESUS ONU ÖNERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un da Sergio Conceiçao hakkında olumlu referans verdiği daha önce öne sürülmüştü. Teknik direktör arayışları kapsamında Jorge Jesus ile temas kurduğu belirtilen Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin, Portekizli çalıştırıcıdan vatandaşı Conceiçao hakkında görüş aldığı aktarılmıştı. Jesus'un, "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullanarak Conceiçao'yu sarı-lacivertli yönetime önerdiği belirtilmişti.

YÖNETİMDE 8'E 5 AYRILIĞI YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe'de daha önce gerçekleştirildiği belirtilen yönetim kurulu toplantısında teknik direktör adayları konusunda görüş ayrılığı yaşandığı öne sürülmüştü. Toplantıda 8 yöneticinin Aykut Kocaman'ı istediği, 5 yöneticinin ise yabancı teknik direktörden yana tercih kullandığı aktarılmıştı.

GÖZLER İSTANBUL'A GELİŞİNDE

HT Spor'un son haberinin ardından gözler Sergio Conceiçao'nun İstanbul'a gelişine çevrildi. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenirken Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör tercihiyle ilgili resmi açıklaması bekleniyor.

İlgili Haberler
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorumJorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörlerFenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıtEmre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt
Hakan Safi'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklamasıHakan Safi'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması
Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiriFenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiri
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama

İsrail'de seçim bitti, kavga başladı
Icardi'den korku filmlerini aratmayan Cadılar Bayramı tarzı: Tanıyan çıkmadı!

Aslında onu milyonlar tanıyor! Halloween'de tanınmaz hale geldi
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza
Murillo puan kaybının sebebini tek kelimeyle açıkladı

Puan kaybının sebebini tek kelimeyle açıkladı
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıserkan ipek:

bence kim gelirse gelsin fenerin ustundeki buyuyu atamaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Kadıköy’de ki maçta kotar aziz le göndeririz :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabdullah aslan:

yerli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTolga Köleoğlu:

hayırlı olsun gönderteceğimiz yeni direktör belli oldu demek ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan Gulden:

Stutgartla kavga Almanya düşman, Lyon olaylar Fransa düşman, Azeri takımla kavga düşmanı çok Fenerin. Ama GALATASARAY öylemi. Osimhen Afrikayı Gsli yaptı drogbada, Batrakov koca Rusyayı, Gurbetci ler çoğu gs, Avrupa şamp liginde stadı muhteşem diye Gsyi ister vs. Adam birgün herkes fenerli olacak dedi. Birgün herkes FENER DÜŞMANI olacağa doğru gidiyor. Kerem ve mert hakan vs çok itici topcuları var zaten. Güzellll. Çokşükür Galatasaray doğru yolda ilerliyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
Güney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ülkeye iner inmez Türkçe paylaşım yaptı
Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe patlamalar
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

Bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yolculuğun son günü
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum

Bombayı patlattı! Fenerbahçe'ye önerdiği isim bakın kim

Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı