Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, eski teknik direktör Jorge Jesus'un da olumlu referans verdiği Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ CONCEIÇÃO'DA ANLAŞTI

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktör konusunda Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardı. Portekizli çalıştırıcı İstanbul'a davet edilirken kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği aktarıldı.

JORGE JESUS ONU ÖNERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un da Sergio Conceiçao hakkında olumlu referans verdiği daha önce öne sürülmüştü. Teknik direktör arayışları kapsamında Jorge Jesus ile temas kurduğu belirtilen Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin, Portekizli çalıştırıcıdan vatandaşı Conceiçao hakkında görüş aldığı aktarılmıştı. Jesus'un, "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullanarak Conceiçao'yu sarı-lacivertli yönetime önerdiği belirtilmişti.

YÖNETİMDE 8'E 5 AYRILIĞI YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe'de daha önce gerçekleştirildiği belirtilen yönetim kurulu toplantısında teknik direktör adayları konusunda görüş ayrılığı yaşandığı öne sürülmüştü. Toplantıda 8 yöneticinin Aykut Kocaman'ı istediği, 5 yöneticinin ise yabancı teknik direktörden yana tercih kullandığı aktarılmıştı.

GÖZLER İSTANBUL'A GELİŞİNDE

HT Spor'un son haberinin ardından gözler Sergio Conceiçao'nun İstanbul'a gelişine çevrildi. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenirken Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör tercihiyle ilgili resmi açıklaması bekleniyor.

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