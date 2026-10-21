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Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

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Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda faaliyet gösteren ünlü bir döner zincirinin sosyal medyada paylaşılan menü fiyatları büyük tepki çekti. Bir menünün fiyatının 2 bin 995 liraya kadar çıkması şaşkınlık yaratırken, listedeki en ucuz menünün bile 2 bin 40 lira olması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları fiyatları "fırsatçılık" olarak nitelendirirken, havalimanlarındaki yüksek yiyecek ve içecek fiyatları yeniden tartışma konusu oldu.

Havalimanlarında yiyecek ve içecek fiyatlarına yönelik tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda faaliyet gösteren ünlü bir döner zincirine ait olduğu belirtilen menü fiyatları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşılan fiyat listesinde en pahalı menünün 2 bin 995 TL olması dikkat çekti. Diğer menülerin fiyatlarının da 2 bin TL'nin üzerinde olması, havalimanında yemek yemenin maliyetini yeniden gündeme taşıdı.

FİYATLARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Sosyal medyada paylaşılan menü görsellerine göre ürünlerin fiyatları şöyle:

- Dolu Dolu Mix Menü: 2.995 TL

- Süper Menü: 2.930 TL

- Çılgın Dürüm Dessert Menü: 2.635 TL

- Kaşarlı Dürüm Dessert Menü: 2.235 TL

- Tavuk Döner İskender Menü: 2.140 TL

- Pilav Üstü Döner Menü: 2.040 TL

Fiyat listesindeki en ucuz seçeneğin bile 2 bin TL'yi aşması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Fiyatların sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, havalimanlarındaki yüksek yiyecek ve içecek fiyatlarına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar söz konusu fiyatları "fırsatçılık" olarak nitelendirirken, özellikle tavuk döner gibi yaygın tüketilen bir yiyeceğin bu kadar yüksek rakamlara satılmasını eleştirdi.

HAVALİMANLARINDAKİ FİYATLAR YENİDEN TARTIŞILIYOR

Son dönemde havalimanlarında satılan yiyecek ve içeceklerin fiyatları sık sık gündeme geliyor. Yolcular, terminal içerisindeki işletmelerde uygulanan fiyatların şehir merkezindeki restoranlara kıyasla oldukça yüksek olmasından şikayet ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda paylaşılan son menü listesi de bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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