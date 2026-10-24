ABD'li hava yollarında yükselen jet yakıtı maliyeti kar beklentilerini baskılıyor

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Yükselen uçak yakıtı maliyetlerinin hava yolu şirketlerinin operasyonel giderlerini artırması, ABD'nin önde gelen hava yolu şirketlerinin yıl sonu kazanç beklentilerini olumsuz etkiliyor.

Küresel enerji piyasalarındaki süregelen yüksek volatilite, jeopolitik gerilimler ve jet yakıtı üretimindeki kapasite kısıtları arzın talebe yetişmesini zorlaştırarak fiyatları yukarı itiyor.

ABD havacılık sektörü, güçlü gelirleri ve canlanan yolcu talebine rağmen jet yakıtı fiyatlarındaki keskin artışlar nedeniyle zorlu bir sınavdan geçiyor.

Bu ay üçüncü çeyrek bilançolarını yayımlayan Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines ve Alaska Air Group gibi sektörün önde gelen hava yolu şirketlerinin finansal tabloları ve yıl sonu beklentileri, artan operasyonel maliyetlerin karlılık üzerinde yarattığı baskıyı ortaya koyuyor.

Yolcuların seyahat ve deneyim odaklı harcamaları sürdürmesiyle kaydedilen rekor gelirler, yüksek enerji fiyatlarının gölgesinde kalıyor.

Jet yakıtı, hava yolu şirketlerinin iş gücü maliyetlerinden sonraki en büyük gider kalemini oluşturuyor.

Delta Air Lines geçen yıla kıyasla daha düşük kar öngörüyor

Delta Air Lines, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunda, geniş talep ve güçlü bilet getirileri sayesinde 17,6 milyar dolar düzeltilmiş gelirle "rekor" kırdığını duyurdu.

"Son dönemlerin en yüksek yakıt maliyeti ortamlarından birinin" yaşandığını belirten şirketin yakıt giderleri, geçen yıla göre yüzde 62 artışla 4,1 milyar dolara ulaştı. Delta'nın galon başına ödediği ortalama yakıt fiyatı yüzde 60 artarak 3,61 dolar olarak gerçekleşti.

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, şirketin dayanıklı yapısının bu zorlu süreci yönetmede kilit rol oynadığını belirtirken, yıl genelinde toplam 6 milyar dolarlık yakıt maliyet artışını göğüsleyerek yılı 4,5 milyar dolar civarında vergi öncesi karla kapatmayı beklediklerini açıkladı. Şirket, 2025 genelinde 6,2 milyar dolar vergi öncesi kar elde etmişti.

United Airlines'ın yakıt faturası üçüncü çeyrekte yüzde 62 arttı

United Airlines da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 oranında gelir büyümesi yakaladı ve 17,9 milyar dolarlık rekor gelir sağladı.

Premium kabin ve kurumsal seyahat satışlarındaki çift haneli artışın getirdiği rekor gelirlere rağmen artan yakıt faturası karlılığı baskıladı.

Şirketin yakıt giderleri piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle geçen yıla göre 1,8 milyar dolar (yüzde 62) arttı.

Üçüncü çeyrekte galon başına ortalama 3,90 dolar jet yakıtı bedeli ödeyen United Airlines, yüksek enflasyonist enerji ortamına rağmen yılın son çeyreğinde gelir büyümesini hızlandırmayı planladığını bildirdi.

United Airlines, yılın son çeyreği için hisse başına 50 sent ila 1,50 dolar arasında düzeltilmiş kazanç öngördüğünü belirtirken, bu tahmin analist beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, şirketin söz konusu aralığın üst sınırında kazanç elde etmesi durumunda bile 2026 geneli için hisse başına karın 7,22 dolardan fazla olmayacağına işaret etti. Şirket, temmuz ayında yıl genelinde 9 ila 11 dolar arasında kar beklediğini bildirmişti.

Alaska Air Group güçlü gelir artışına karşın zarar bildirdi

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines ve Horizon Air'i bünyesinde bulunduran Alaska Air Group, yolcu talebinden kaynaklı güçlü bir gelir büyümesi yakalamasına rağmen artan yakıt faturası dolayısıyla hem çeyrek bazında zarar bildirdi hem de yıl sonu beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Şirketin üçüncü çeyrekteki uçak yakıtı giderleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artışla 1,2 milyar dolara tırmandı.

Güçlü gelir artışına rağmen Alaska Air Group, yakıt maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle üçüncü çeyrekte hisse başına 1,32 dolar zarar bildirdi.

Bu dönemde galon başına ödenen ortalama yakıt maliyeti 3,94 dolar olarak hesaplanırken, şirket bu rakamın dördüncü çeyrekte 4,65 ila 4,85 dolar seviyesine çıkacağını öngördü.

Alaska Air Group CEO'su Ben Minicucci, yıl genelinde toplam 1,8 milyar dolarlık ek yakıt maliyetiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Şirket, hisse başına düzeltilmiş zararın dördüncü çeyrekte 2-2,5 dolar olmasını beklediğini, bu yılı hisse başına 5-5,50 dolar düzeltilmiş net zararla kapatmayı öngördüğünü duyurdu.

Southwest Airlines kar tahminini düşürdü

Southwest Airlines, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artışla 8,4 milyar dolar işletme geliri elde ederek şirket tarihinin çeyreklik rekorunu kırdı.

Güçlü gelir tablosuna rağmen bilançosunda yüksek bir yakıt maliyetiyle karşılaşan şirket, üçüncü çeyrekte 2025'in aynı dönemine kıyasla 821 milyon dolar daha fazla yakıt faturası ödedi.

Şirketin galon başına ödediği yakıt maliyeti 3,92 dolar seviyesine çıktı. Zorlu enflasyonist enerji ortamına rağmen 328 milyon dolar düzeltilmiş net kar açıklayan Southwest, dördüncü çeyrekte yakıt maliyetinin galon başına 4,55 dolara ulaşmasını beklediğini bildirdi.

Southwest Airlines, 2026 genelinde 2,60 dolar ile 2,85 dolar arasında hisse başına kar beklediğini kaydederken, bu tutarın bir önceki çeyrekte tahmin edilen aralığın altında kalması dikkati çekti.

American Airlines, üçüncü çeyrekteki rekor gelire rağmen yılı zararla kapatmayı bekliyor

American Airlines'ın geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3 artarak 16,34 milyar dolar oldu ve rekor seviyeye ulaştı.

Şirketin yakıt giderleri bu dönemde yıllık bazda yüzde 67,5 artarak 4,64 milyar dolara yükseldi. American Airlines, üçüncü çeyrekte galon başına ortalama 3,85 dolar yakıt bedeli ödedi.

American Airlines, yılın üçüncü çeyreğinde 269 milyon dolar net zarar açıklarken, hisse başına zararı 41 sent olarak gerçekleşti.

Dördüncü çeyrekte gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 ila yüzde 22,5 artmasını beklediğini bildiren şirket, hisse başına zararının ise 50 sent ile 1,10 dolar arasında gerçekleşeceğini öngördü.

American Airlines, 2026 yılının tamamında ise hisse başına zararının 1 ile 1,60 dolar arasında olacağını tahmin ederken, bu beklenti temmuz ayı öngörüsünün altında kaldı.

Şirket ayrıca, yakıt fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle 2027'de uçuş ağındaki büyümenin bu yıla göre yavaşlamasını beklediğini kaydetti.

Uçak yakıtı fiyatı 1 yılda 2 katına çıktı

ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, eylülde jet yakıtı maliyeti, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 104 artış gösterdi. Eylül ayında uçak bileti fiyatları ise yıllık bazda yüzde 22,4 arttı.

Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre ise geçen yıl ağustos ayında toplam 3,85 milyar dolarlık enerji faturası ödeyen ABD'li hava yolu şirketleri, bu yılın aynı ayında 6,17 milyar dolarlık yakıt maliyetini üstlendi. Bu dönemde galon başına yakıt maliyeti de 2,30 dolardan 3,72 dolara yükseldi.

Kaynak: AA