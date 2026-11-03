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Meksika'nın Hidalgo eyaletinde küçük uçak düştü, 2 kişinin öldüğü bildirildi

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Meksika'nın Hidalgo eyaletinde Cessna 210 tipi küçük uçak, Pachuca'daki havalimanından kalktıktan sonra Venta Prieta Mahallesi'ndeki yerleşim yerine düştü ve uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi. AFAC, kazanın nedeninin belirlenmesi için idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yerleşim yerine küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meksika Sivil Havacılık Federal Ajansından (AFAC) yapılan açıklamaya göre, Cessna 210 tipi uçak, eyalete bağlı Pachuca'daki havalimanından Morelos eyaletindeki Cuernavaca Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

Pachuca'nın Venta Prieta Mahallesindeki yerleşim yerine düşen uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Sivil Savunma, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edilerek bölgede güvenlik önlemleri aldı.

AFAC, Pachuca Havalimanı Komutanlığı personelinin incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gittiğini ve kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA
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