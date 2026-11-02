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ABD'de 9 kişinin hayatını kaybettiği jet kazası 3D simülasyonla canlandırıldı

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ABD'de 9 kişinin hayatını kaybettiği jet kazası 3D simülasyonla canlandırıldı Haber Videosunu İzle
ABD'de 9 kişinin hayatını kaybettiği jet kazası 3D simülasyonla canlandırıldı
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ABD'de 9 kişinin hayatını kaybettiği özel jet kazası, gerçek uçuş verileri ve telsiz kayıtları esas alınarak 3D simülasyonla canlandırıldı. Learjet 60 tipi uçağın buzlanma ve türbülansla başlayan zorlu uçuşunun nasıl kontrolden çıktığı, pilotların son telsiz çağrıları eşliğinde saniye saniye gösterildi.

  • ABD'nin Florida eyaletinde N722BD kuyruk tescilli Learjet 60 tipi özel jetin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
  • Uçuş sırasında hafif buzlanma ve orta şiddette türbülans yaşayan uçağın irtifa kaybı dakikada 10 bin feetten 20 bin feete yükseldi.
  • ADS-B verilerine göre uçağın son sinyali Florida'nın Greenacres bölgesi üzerinde yaklaşık 325 feet irtifada alındı.

ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişinin hayatını kaybettiği özel jet kazası, gerçek uçuş verileri ve telsiz kayıtları kullanılarak 3D simülasyonla canlandırıldı. Learjet 60 tipi uçağın düşüş öncesinde yaşadığı irtifa kaybı, pilotların kuleyle yaptığı son konuşmalar ve uçağın son sinyal verdiği nokta facianın boyutunu gözler önüne serdi.

UÇUŞ SIRASINDA BUZLANMA VE TÜRBÜLANS YAŞANDI

N722BD kuyruk tescilli özel jetin mürettebatı, uçuş sırasında hafif buzlanma ve orta şiddette türbülansla karşılaştı. Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş ekibi ile hava trafik kontrolü arasında iletişim kuruldu.

İlk aşamada kontrol edilebilir olduğu belirtilen durum, kısa süre içinde kritik bir hal aldı. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı.

PİLOTLARDAN KULEYE MAYDAY ÇAĞRISI

Uçağın kontrolünü kaybetmeye başlamasıyla pilotlar acil durum çağrısı yaptı. Telsiz kayıtlarında, mürettebatın dakikada 10 bin feet hızla irtifa kaybettiklerini bildirdiği duyuldu.

Düşüşün şiddeti giderek artarken uçağın irtifa kaybı dakikada 20 bin feet seviyesine ulaştı. Simülasyonda, uçağın kontrolsüz şekilde alçaldığı son dakikalar gerçek uçuş verileri üzerinden gösterildi.

SON SİNYAL GREENACRES ÜZERİNDE ALINDI

ADS-B uçuş verilerine göre uçağın son sinyali Florida'nın Greenacres bölgesi üzerinde, yaklaşık 325 feet irtifadayken alındı. Sinyalin kesilmesinin ardından uçak yere çakıldı.

Dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazanın son anlarını ortaya koyan 3D canlandırma, telsiz konuşmaları ve uçuş verilerinin bir araya getirilmesiyle hazırlandı. Kazaya ilişkin resmi inceleme sürüyor.

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Elif Yeşil
Elif Yeşil
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