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Çanakkale Havalimanı'nda eylülde yolcu trafiği 10 bin 421 oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ verilerine göre, Çanakkale Havalimanı'nda eylül ayında yolcu trafiği 10 bin 421 olarak kaydedildi. Aynı ay havalimanında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 579, kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise 90 ton oldu.

Çanakkale Havalimanı'ndan eylül ayında, 10 bin 421 yolcu yararlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 10 bin 421 oldu.

Eylül ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 579'a ulaştı.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise geçen ay toplam 90 ton olarak gerçekleşti.

Son 9 aylık dönemde ise yolcu trafiği 92 bin 519, uçak trafiği 5 bin 325, yük trafiği ise 784 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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