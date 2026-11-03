Air France uçağı, rahatsızlanan çocuk için Trabzon'a acil iniş yaptı

Air France uçağı, rahatsızlanan çocuk için Trabzon'a acil iniş yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Air France'ın Phuket-Paris seferini yapan yolcu uçağı, bir çocuğun rahatsızlanması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktan indirilen çocuk ve ailesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı, çocuk tedavi altına alındı; uçak seferine devam etti.
Tayland'dan havalanan yolcu uçağı, bir çocuğun rahatsızlanması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Air France'ın Phuket- Paris seferini yapan yolcu uçağındaki bir çocuğun aniden rahatsızlanması üzerine uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine havalimanına 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Uçağın piste inmesinin ardından hasta çocuk ve ailesi uçaktan indirildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.
Uçak, daha sonra seferine devam etti.
Kaynak: AA