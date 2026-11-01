Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Florida'da Learjet 60 tipi özel jet Greenacres'te düştü, hastaneler alarma geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach County'de Learjet 60 tipi özel uçak Greenacres'te şehir merkezine düştü. Kaza sonrası hastaneler alarma geçirildi, yollar çift yönlü trafiğe kapatıldı; can kaybı ve yaralanmaya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach County bölgesinde Learjet 60 tipi özel uçak, şehir merkezine düştü. Kaza yoğun paniğe neden oldu.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde Learjet 60 tipi özel uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde kaza sonrasında uçağın düştüğü bölgede derin bir çukur oluştuğu, küçük çaplı yangın çıktığı, enkaz parçalarının etrafa dağıldığı ve olay yeri yakınındaki elektrik altyapısında hasar meydana geldiği görüldü. Yetkililerden kazada can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Greenacres bölgesinde yerel saatle 13.10 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, muhtemel can kayıplarına ilişkin endişeler arttı. Bölgede muhtemel bir toplu can kaybı yaşanabileceği değerlendirilerek, çevredeki hastaneler alarma geçirildi. Acil servislerin muhtemel yaralı ve hayatını kaybedenlere müdahale edebilmesi için hazırlık yaptığı bildirildi. Yetkililer, olayın ardından kazanın meydana geldiği bölgede yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Bölgedeki ekiplerin olay yerinde müdahalesi ve incelemeleri sürerken, kazanın kesin nedeni, uçakta kaç kişinin bulunduğu ve can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı

Amedspor'dan rakibine dev fark!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Yotova seçimi önde götürüyor

Komşuda seçimi kazanan isim belli oldu

Elazığ’da 38 kiloluk dev kabak görenleri şaşırttı

Görenler gözlerine inanamadı! Boyu 1 metre, ağırlığı 38 kilogram

En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor

Yayından kaldırıldı! Kadir Ezildi yerine bakın kim getirildi
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor

Turizm cennetinde resmen mahsur kaldı: 3 yıldır ülkesine dönemiyor!

Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

"Dişi Fatih Terim"i fena kızdırdılar!
Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber

Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden kahreden haber
Avcılar'da okul önünde bekçinin veliyi ayağından vurduğu anlar kamerada! Bekçi tutuklandı, 7 suç kaydı olan veliye ev hapsi

Okul önünde park kavgası! Bekçi veliyi ayağından vurdu