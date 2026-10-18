Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tel Aviv’den Viyana’ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağında bomba ihbarı paniğe neden oldu. Bulgaristan hava sahasında acil durum sinyali veren uçak, rotasını değiştirerek Bulgaristan’a iniş yaptı.

İsrail’in Tel Aviv kentinden Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitmek üzere havalanan Austrian Airlines’a ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Bulgaristan’a acil iniş yaptı. Airbus A320 tipi uçakta yaşanan gelişme, uçuş takip sistemlerine de yansıdı.

UÇAK 30 BİN 500 FEETTE ACİL DURUM SİNYALİ VERDİ

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre uçak, Bulgaristan hava sahasında yaklaşık 30 bin 500 feet irtifada seyrederken 7700 genel acil durum kodunu aktif etti. Havacılıkta kullanılan bu kod, uçakta acil bir durum yaşandığını bildiriyor.

VİYANA’YA VARIŞINA 54 DAKİKA KALA

Uçaktaki acil durum sinyalinin, planlanan varış noktası Viyana’ya ulaşılmasına yaklaşık 54 dakika kala verildiği belirtildi. Bunun üzerine uçak Bulgaristan’a yönelerek acil iniş yaptı.

Olayın ardından uçağın içinde yaşananlara, bomba ihbarının kaynağına ve güvenlik kontrollerinin sonuçlarına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Gelişmelere ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı! Tablo korkunç
Pokémon 30. yılında yeniden patladı: Bir Pikachu kartı 16 bin sterline satıldı

Pokémon çılgınlığı geri döndü: Bir kart 16 bin sterline satıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gebze'de sel faciasında kayıp 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

Sel sularına kapılan cipte kaybolmuşlardı: Bir kişiden acı haber geldi
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti

İstanbul'da ölümcül konser! Can kaybı arttı
Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Lille'den Berke Özer için açıklama

Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Resmi açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Bağımsızlık Günü mesajı: Azerbaycan'la tasa ve sevinçte biriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a anlamlı mesaj
Ankara’da belediye otobüsünün lastiği yola fırladı! O anlar kamerada

Trafikte akılalmaz olay! Otobüs seyir halindeyken yaşandı
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü

Fon krizinde yeni zirve! Sayı yarı yarıya düştü
A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday

Montella'nın yerine 2 bomba aday!