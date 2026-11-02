ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde özel jet faciası yaşandı. Teksas'taki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel uçak, yerel saatle 12.50 sıralarında Cresthaven yerleşim bölgesine düştü. Uçağın yere çarpmasıyla büyük bir patlama meydana gelirken, enkaz alevlere teslim oldu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta bulunan 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini doğruladı. Kazanın ardından yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilirken, havacılık yetkilileri olayın nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.

PİLOTUN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: "YERE ÇAKILACAĞIZ"

Kazanın ardından ortaya çıkan hava trafik kontrol kayıtları, uçağın düşmeden önceki son dakikalarında yaşananları gözler önüne serdi. Miami Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişime geçen pilot, uçakta hafif ve kontrol edilebilir düzeyde şeffaf buzlanma bulunduğunu ve orta şiddette türbülans yaşandığını bildirdi.

Bölgede yağışın başlaması üzerine daha yüksek irtifaya çıkmak için izin isteyen pilot, kısa süre sonra uçağın hızla irtifa kaybetmesi nedeniyle acil durum ilan etti.

Pilotun telsiz konuşmasında, "Dakikada 8 bin fit alçalıyoruz. İmdat, imdat! Dakikada 10 bin fit alçalıyoruz" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Kontrolün kaybedildiği son anlarda ise pilotun, "Aşırı hız durumundayız, dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" sözleri kayıtlara geçti.

FLORIDA VALİSİ: "SANKİ BİR FÜZE DÜŞÜYORDU"

Florida Valisi Ron DeSantis, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada olayın son derece yıkıcı olduğunu belirterek, "Bu felaket niteliğinde bir uçak kazasıydı. Sanki bir füze düşüyordu. Yol kenarında büyük bir krater bıraktı" dedi.

Uçağın yerleşim alanının hemen yanında bulunan Military Trail yolu yakınlarına çarpması sonucu zeminde derin bir çukur oluştu. Patlamanın etkisiyle uçak parçaları geniş bir alana dağıldı, çevrede yangınlar çıktı ve elektrik hatları zarar gördü.

Olay yerinden gelen görüntülerde yolun bir bölümünün çöktüğü ve enkaz parçalarının evlerin yakınlarına savrulduğu görüldü.

DeSantis, ilk tespitlere göre yerde bulunan kişiler arasında ölü veya yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir bildirim alınmadığını açıkladı.

YAKLAŞIK 600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kazanın ardından uçak enkazının düştüğü bölgedeki evlerde ve altyapıda meydana gelen hasar nedeniyle geniş çaplı tahliye başlatıldı.

Palm Beach County 3. Bölge Komiseri Joel Flores, olay yerine ulaşan ilk yerel yetkililerden biri olarak, yaklaşık 600 kişinin geceyi geçirebilecekleri güvenli bir barınağa ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Flores, bölge sakinlerinin geçici barınma merkezlerine yönlendirildiğini ve Amerikan Kızılhaçının (American Red Cross) ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak üzere hazır beklediğini bildirdi.

Tahliye edilen kişilerin güvenli alanlara yerleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BÖLGEDE ŞİDDETLİ FIRTINA VE BUZLANMA UYARISI VARDI

Kazanın meydana geldiği saatlerde Florida'nın güneyinde gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına hücrelerinin etkili olduğu belirlendi.

Uçağın ani irtifa kaybından birkaç dakika önce daha güçlü bir fırtına hücresinden geçtiği kaydedildi.

Uçuşun gerçekleştiği bölgede, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından havacılık faaliyetleri için yayımlanan ve şiddetli gök gürültülü fırtına gibi tehlikeli meteorolojik koşulları bildiren konvektif SIGMET uyarısı bulunuyordu.

SIGMET (Significant Meteorological Information), uçuş güvenliğini tehdit edebilecek önemli hava olaylarına ilişkin meteorolojik uyarıları ifade ediyor.

Pilotun buzlanma, yağış ve türbülans bildirmesine rağmen kötü hava koşullarının kazaya doğrudan neden olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı.

Yetkililerin uçağın teknik durumu ve hava koşullarının uçuş üzerindeki etkisini soruşturma kapsamında değerlendirmesi bekleniyor.

TRUMP KAZADAN YAKLAŞIK BİR SAAT ÖNCE BÖLGEDEN AYRILMIŞTI

Kazanın yaşandığı noktanın West Palm Beach'teki havalimanının yaklaşık 6,4 kilometre güneyinde bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da pazar günü erken saatlerde West Palm Beach'te bulunduğu, ancak kazadan yaklaşık bir saat önce başkanlık uçağı Air Force One ile bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Trump'ın uçuşuyla kaza arasında herhangi bir bağlantı bulunduğuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

KAZAYLA İLGİLİ FEDERAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, yaptığı açıklamada 9 kişinin hayatını kaybettiği kazayı "Korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Duffy, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) soruşturma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ekip gönderdiğini açıkladı.

Kazanın nedenini belirlemek amacıyla ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) öncülüğünde soruşturma başlatıldı.

NTSB müfettişlerinin pazar ve pazartesi günleri olay yerinde incelemelerde bulunması, pazartesi günü ise soruşturmanın ilk bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Yetkililer, uçakta hayatını kaybeden 9 kişinin kimliklerini ve kaçının mürettebat, kaçının yolcu olduğunu henüz açıklamadı.

Kesin kaza nedeninin teknik incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı