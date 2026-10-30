Kopenhag seferindeki Pegasus uçağına kuş çarptı, uçak Sabiha Gökçen'e acil indi

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İSTANBUL Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan Pegasus uçağına kalkışından bir süre sonra kuş çarptı. Olay nedeniyle uçak geri dönerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Konuyla ilgili olarak Pegasus'tan yapılan açıklamada, "PC1071 İstanbul Sabiha Gökçen–Kopenhag seferini gerçekleştiren uçağımız, kalkış sonrası yaşanan kuş çarpması nedeniyle prosedürlerimiz gereği Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmüştür. İniş sonrası yapılan teknik kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı