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Kopenhag seferindeki Pegasus uçağına kuş çarptı, uçak Sabiha Gökçen'e acil indi

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Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan Pegasus uçağına kalkıştan bir süre sonra kuş çarptı ve uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı. Pegasus, prosedürler gereği geri dönüldüğünü ve iniş sonrası kontrollerde hasar tespit edilmediğini açıkladı.

İSTANBUL Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan Pegasus uçağına kalkışından bir süre sonra kuş çarptı. Olay nedeniyle uçak geri dönerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Konuyla ilgili olarak Pegasus'tan yapılan açıklamada, "PC1071 İstanbul Sabiha Gökçen–Kopenhag seferini gerçekleştiren uçağımız, kalkış sonrası yaşanan kuş çarpması nedeniyle prosedürlerimiz gereği Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmüştür. İniş sonrası yapılan teknik kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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