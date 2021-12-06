Trt 1 Haberleri - Trt 1 Haber - Haberler
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Trt 1 Haberleri

Trt 1 haber, Trt 1 son dakika haberleri ve gelişmeleri.

TRT'den Reis-i Cumhur Belgeseller Dizisi

TRT'den Reis-i Cumhur Belgeseller Dizisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin, 11 cumhurbaşkanı üzerinden demokrasi serüveninin anlatıldığı "Reis i Cumhur" belgesellerinin ilki dün akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Ösym - 09.11.2021
Cumhurbaşkanlığı Yarışında TRT Tartışması ABD Basınında

Cumhurbaşkanlığı Yarışında TRT Tartışması ABD Basınında

Amerika'nın Sesi, Cumhurbaşkanlığı yarışında TRT'nin adaylara tanıdığı süre tartışmasını gündeme getirdi.
Ösym - 09.11.2021
Demirtaş'tan, TRT ve RTÜK Hakkında Suç Duyurusu

Demirtaş'tan, TRT ve RTÜK Hakkında Suç Duyurusu

Hdp Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki yayınları nedeniyle TRT Haber, TRT 1, TRT Türk, TRT Avaz ve TRT ile RTÜK 6 hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ösym - 09.11.2021
Demirtaş'tan TRT Hakkında Suç Duyurusu ve Tazminat Davası

Demirtaş'tan TRT Hakkında Suç Duyurusu ve Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, TRT haber müdürleri hakkında Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan'ın etkinliklerine geliş yer verirken, diğer adaylarınkine neredeyse hiç yer vermedikleri, RTÜK hakkında ise denetim görevini yerine getirmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu Ayrıca Demirtaş, TRT'ye 100 lira manevi tazminat davası açtı.
Ösym - 09.11.2021
Demirtaş'tan TRT'ye Suç Duyurusu ve Tazminat Davası

Demirtaş'tan TRT'ye Suç Duyurusu ve Tazminat Davası

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, TRT hakkında YSK'nın tespit ettiği anlayışa ters düşen yayınlarından dolayı suç duyurusunda bulundu.
Ösym - 09.11.2021
Televizyon Yayınlarını İzlemek İçin İşte Yeni Frekanslar

Televizyon Yayınlarını İzlemek İçin İşte Yeni Frekanslar

Bugün gece sabaha karşı Türksat 4A uydusunun devreye girmesi ile TV'lerin frekans ayarının tekrar yapılması gerekecek. TÜRKSAT A.Ş., TV'lerin yeni frekansları yayınladı.
Ösym - 09.11.2021
RTÜK Üyesi Öztunç: RTÜK TRT'nin Taraflı Yayınlarını Görmezden Geliyor

RTÜK Üyesi Öztunç: RTÜK TRT'nin Taraflı Yayınlarını Görmezden Geliyor

RTÜK, TRT Haber'in cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yayınlarında bir ihlalinin olmadığına karar verirken RTÜK Üyesi Ali Öztunç ise, "TRT Haber, Başbakanın siyasi ve idari faaliyetleri arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm faaliyetlerini, açılışlarını ve konuşmalarını canlı olarak ekrana getirme görevini benimsemiş bulunmaktadır.
Ösym - 09.11.2021
'Osmanlı Tokadı' Twitter'ı Salladı

'Osmanlı Tokadı' Twitter'ı Salladı

TRT 1'in uzun zamandır beklenen fantastik komedi tarzındaki yeni dizisi 'Osmanlı Tokadı' Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi.
Ösym - 09.11.2021
Artık Ağlamak Değil Eğlenmek İstiyorum

Artık Ağlamak Değil Eğlenmek İstiyorum

'Bir Yastıkta' adlı dizide başrol oynayan Özge Borak, "bir dönem dizilerde sadece ağlıyordum, artık eğlenmek istiyorum" dedi
Ösym - 09.11.2021
Beni Böyle Sev'de Ayşem Derinden Sarsılıyor

Beni Böyle Sev'de Ayşem Derinden Sarsılıyor

Beni Böyle Sev'de Safiye, Ömer ile Ayşem'in arasındaki gizli gerçeği öğrenir ve Nadide'yle paylaşır.
Ösym - 09.11.2021
Cuma Akşamı Ahsen ve Kartal İle Tanışıyoruz!

Cuma Akşamı Ahsen ve Kartal İle Tanışıyoruz!

Özge Borak ve Bülent Emrah Parlak'ın başrolünü üstlendiği yeni aile komedisi "BİR YASTIKTA" 12 Nisan Cuma akşamı saat 22:15'de TRT 1'de başlıyor!
Ösym - 09.11.2021
Zengin Kız Fakir Oğlan'da Nurhan'ın Başı Beladan Kurtulmuyor

Zengin Kız Fakir Oğlan'da Nurhan'ın Başı Beladan Kurtulmuyor

TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Ösym - 09.11.2021
Rüzgar'ın Sevgilisi Oyuncu Çıktı

Rüzgar'ın Sevgilisi Oyuncu Çıktı

Rüzgar Erkoçlar'ın "Aylin" diye seslendiği sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı.
Ösym - 09.11.2021
Bir Yastıkta Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Bir Yastıkta Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Özge Borak ve Bülent Emrah Parlak, ilk kez bir projede birarada!
Ösym - 09.11.2021

Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi
Babası Seksenler'de Kızı Doksanlar'da!

Babası Seksenler'de Kızı Doksanlar'da!

Birol Güven'in yeni dizisi Doksanlar'ın kadrosuna Pelin Öztekin de katıldı.
Ösym - 09.11.2021
Gülay Murat Boz'u Seçti

Gülay Murat Boz'u Seçti

Necati Şaşmaz günde 5o adet çay içiyor.
Ösym - 09.11.2021
Günde 80 Bardak Çay İçmiş

Günde 80 Bardak Çay İçmiş

Necati Şaşmaz, Kadir Çöpdemir'in programında söyledikleriyle şaşırttı.
Ösym - 09.11.2021
Beni Böyle Sev 9. Bölüm Fragmanı (8 Nisan 2013) - İzle !

Beni Böyle Sev 9. Bölüm Fragmanı (8 Nisan 2013) - İzle !

Beni Böyle Sev'de Seda, Ömer ve Ayşem'i ayırmak için yeni bir plan yapıyor! İşte Beni Böyle Sev 9. bölüm fragmanı...
Ösym - 09.11.2021
Kılıçdaroğlu'nu Hiç Böyle Görmediniz

Kılıçdaroğlu'nu Hiç Böyle Görmediniz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 yıl önce katıldığı programın görüntüleri izleyenleri şaşırtıyor.
Ösym - 09.11.2021
Ünlü İsimler Aynı Dizide Buluşuyor

Ünlü İsimler Aynı Dizide Buluşuyor

Özge Borak ve Bülent Emrah Parlak, 13 Nisan Cumartesi günü TRT 1'de 'Bir Yastıkta' isimli dizide karı-kocayı canlandıracak.
Ösym - 09.11.2021
TRT 1'den Yeni Dizi: Bir Yastıkta

TRT 1'den Yeni Dizi: Bir Yastıkta

TRT 1'in yeni dizisi Bir Yastıkta'nın yayın tarihi belli oldu!
Ösym - 09.11.2021
Beni Böyle Sev'de Ömer ile Ayşem'i Zor Günler Bekliyor - İzle !

Beni Böyle Sev'de Ömer ile Ayşem'i Zor Günler Bekliyor - İzle !

Beni Böyle Sev'de yeni evliler Ömer ile Ayşem'i zor günler bekliyor!..
Ösym - 09.11.2021
Bir Yastıkta , Ahsen ve Kartal

Bir Yastıkta , Ahsen ve Kartal

Özge Borak ve Bülent Emrah Parlak, ilk kez bir projede bir arada!
Ösym - 09.11.2021
Beni Böyle Sev'de Yaşananlar Şaşkına Çeviriyor

Beni Böyle Sev'de Yaşananlar Şaşkına Çeviriyor

Beni Böyle Sev'de Ömer, annesine karşı, babasına olduğu kadar katı değil, Nadide ise umutla oğluna geri adım attırmaya uğraşır.
Ösym - 09.11.2021
Deli Dolu Avukat Rolüyle Ekranda

Deli Dolu Avukat Rolüyle Ekranda

Şükran Ovalı, TRT 1'de yayınlanan 'Avrupa Avrupa' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Ösym - 09.11.2021
Musalla Taşında 10 Saat

Musalla Taşında 10 Saat

Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği 'Osmanlı Tokadı' isimli dizinin çekimleri önceki gün Yeni Camii'de yapıldı.
Ösym - 09.11.2021
Zengin Kız Fakir Oğlan'da 1 Nisan Rüzgarı - İzle !

Zengin Kız Fakir Oğlan'da 1 Nisan Rüzgarı - İzle !

TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Ösym - 09.11.2021
Listede Bir Tek Leyla ile Mecnun Var

Listede Bir Tek Leyla ile Mecnun Var

Dünyadaki film yıldızları ve diziler hakkında bilgileri paylaşan internet sitesi IMDB tüm zamanların en çok beğenilen TV dizilerini seçti.
Ösym - 09.11.2021
İşte Şükran Ovalı'nın Yeni Dizisi

İşte Şükran Ovalı'nın Yeni Dizisi

TRT 1'in sit-com dizisi "Avrupa Avrupa"nın oyuncu kadrosuna Şükran Ovalı katılıyor.
Ösym - 09.11.2021
Leyla ile Mecnun En İyi 50 Dizi Arasında

Leyla ile Mecnun En İyi 50 Dizi Arasında

Leyla ile Mecnun, Eflatunfilm tarafından yapılıp TRT 1'de yayınlanan absürd komedi türündeki dizi IMDb'nin en iyi 50 film arasına girdi...
Ösym - 09.11.2021
Nail Ömer'in Peşinden Gidiyor

Nail Ömer'in Peşinden Gidiyor

25 Mart 2013 Pazartesi saat 19.50'de 7 .bölümü ile ekrana gelecek olan "Beni Böyle Sev" de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ösym - 09.11.2021
Atalay Demirci Halay Başı Oldu

Atalay Demirci Halay Başı Oldu

Kadir Çöpdemir Koptu Geliyor bu hafta da renkli konuklarıyla ekranları salladı, izleyenleri kahkahalara boğdu!
Ösym - 09.11.2021
Beni Böyle Sev'de Ortalık Karışıyor 25 Mart 2013 - İzle !

Beni Böyle Sev'de Ortalık Karışıyor 25 Mart 2013 - İzle !

Beni Böyle Sev'de Reha'nın Ömer'i kaçırıp onun ağzından yazdığı mesaj ortalığı karıştırmıştır.
Ösym - 09.11.2021
Zengin Kız Fakir Oğlan'da Kahkaha Tufanı

Zengin Kız Fakir Oğlan'da Kahkaha Tufanı

TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Ösym - 09.11.2021
Beni Böyle Sev'de Hayal Kırıklığı - İşte 7. Bölüm Fragmanı - İzle !

Beni Böyle Sev'de Hayal Kırıklığı - İşte 7. Bölüm Fragmanı - İzle !

Ömer'in nikah günü babasıyla gitmesi, Ayşem'i perişan etti...
Ösym - 09.11.2021
Nurhayat'ı Klonladılar!

Nurhayat'ı Klonladılar!

10 yaşındaki Öykü Gezer, Nurhayat taklidiyle izleyenleri şaşkına çevirdi.
Ösym - 09.11.2021
Gupse Özay Dedikodusu Şaşırttı

Gupse Özay Dedikodusu Şaşırttı

Hasan Gözetlik, Aykut Sütoğlu ve Memduh Akatay orkestrası yastayım şarkısıyla duygu dolu anlar yaşattı
Ösym - 09.11.2021
Manisa Dünyaya Tanıtılıyor

Manisa Dünyaya Tanıtılıyor

Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün, TRT 1, TRT Haber ve Habertürk TV tarafından yaklaşan Mesir Macunu Festivali nedeniyle Manisa'da yaptıkları canlı yayınlara katıldılar.
Ösym - 09.11.2021
Manisa Dünyaya Tanıtılıyor

Manisa Dünyaya Tanıtılıyor

BELEDİYE Başkanı Cengiz Ergün, TRT 1, TRT Haber ve Habertürk TV tarafından yaklaşan Mesir Macunu Festivali nedeniyle Manisa'da yaptıkları canlı yayınlara katıldı.
Ösym - 09.11.2021
Beni Böyle Sev'de Ömer ile Ayşem Evleniyor - İzle !

Beni Böyle Sev'de Ömer ile Ayşem Evleniyor - İzle !

TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Ösym - 09.11.2021
Zengin Kız Fakir Oğlan'da Kıskançlık Krizi!

Zengin Kız Fakir Oğlan'da Kıskançlık Krizi!

TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Ösym - 09.11.2021
Osmanlı Dizisine Yeni Oyuncu

Osmanlı Dizisine Yeni Oyuncu

TRT 1'den Samanyolu TV'ye transfer olan ve adı 'Osmanlı'da Derin Devlet' olarak değişen 'Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'ın kadrosuna başarılı oyuncu Sinem Öztufan dahil oldu.
Ösym - 09.11.2021
Cemal Hünal Yeni Diziye Başlıyor

Cemal Hünal Yeni Diziye Başlıyor

TRT 1'in merakla beklenen Osmanlı Tokadı dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Cemal Hünal'da katıldı. Hünal, dizide Moğol karakterini canlandıracak.
Ösym - 09.11.2021
Mısır Çarşısı'nda 'Osmanlı Tokadı'

Mısır Çarşısı'nda 'Osmanlı Tokadı'

Mazhar Alanson ve Vildan Atasever'in başrollerini paylaştığı 'Osmanlı Tokadı' isimli dizinin çekimleri başladı.
Ösym - 09.11.2021
Beni Böyle Sev'de Ömer Ölümü Göze Alıyor - İzle !

Beni Böyle Sev'de Ömer Ölümü Göze Alıyor - İzle !

TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Ösym - 09.11.2021
Derya Baykal Stüdyo'da Kadınlar Gününü Kutladı

Derya Baykal Stüdyo'da Kadınlar Gününü Kutladı

Derya Baykal stüdyoya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 8 adet mor balonla girdi.
Ösym - 09.11.2021
Ferhan Şensoy Kardeşler Dizi Oyuncusu Oluyor

Ferhan Şensoy Kardeşler Dizi Oyuncusu Oluyor

Seksenler'in yapımcısı olan Birol Güven, Doksanlar dizisi için de hazırlıklara başladı.
Ösym - 09.11.2021
Leyla ile Mecnun Dizisinde Sansürle Böyle Dalga Geçtiler!

Leyla ile Mecnun Dizisinde Sansürle Böyle Dalga Geçtiler!

TRT 1'de yayınlanan dizide sansüre ince bir gönderme yapıldı.
Ösym - 09.11.2021
Zengin Kız Fakir Oğlan'da Zengin Aile, Fakir Ailenin Evinde!

Zengin Kız Fakir Oğlan'da Zengin Aile, Fakir Ailenin Evinde!

TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Ösym - 09.11.2021
Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam Dizisi Sil Baştan!

Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam Dizisi Sil Baştan!

TRT 1'de yayından kaldırıldıktan sonra Samanyolu TV'ye geçen 'Bir Zamanlar Osmanlı' dizisi sil baştan değişiyor.
Ösym - 09.11.2021
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