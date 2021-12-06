Trt 1 Haberleri - Trt 1 Haber - Haberler

Trt 1 Haberleri
Trt 1 haber, Trt 1 son dakika haberleri ve gelişmeleri.
TRT'den Reis-i Cumhur Belgeseller DizisiTürkiye Cumhuriyeti'nin, 11 cumhurbaşkanı üzerinden demokrasi serüveninin anlatıldığı "Reis i Cumhur" belgesellerinin ilki dün akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Cumhurbaşkanlığı Yarışında TRT Tartışması ABD BasınındaAmerika'nın Sesi, Cumhurbaşkanlığı yarışında TRT'nin adaylara tanıdığı süre tartışmasını gündeme getirdi.
Demirtaş'tan, TRT ve RTÜK Hakkında Suç DuyurusuHdp Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki yayınları nedeniyle TRT Haber, TRT 1, TRT Türk, TRT Avaz ve TRT ile RTÜK 6 hakkında suç duyurusunda bulundu.
Demirtaş'tan TRT Hakkında Suç Duyurusu ve Tazminat DavasıCumhurbaşkanı adayı Demirtaş, TRT haber müdürleri hakkında Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan'ın etkinliklerine geliş yer verirken, diğer adaylarınkine neredeyse hiç yer vermedikleri, RTÜK hakkında ise denetim görevini yerine getirmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu Ayrıca Demirtaş, TRT'ye 100 lira manevi tazminat davası açtı.
Demirtaş'tan TRT'ye Suç Duyurusu ve Tazminat DavasıHDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, TRT hakkında YSK'nın tespit ettiği anlayışa ters düşen yayınlarından dolayı suç duyurusunda bulundu.
Televizyon Yayınlarını İzlemek İçin İşte Yeni FrekanslarBugün gece sabaha karşı Türksat 4A uydusunun devreye girmesi ile TV'lerin frekans ayarının tekrar yapılması gerekecek. TÜRKSAT A.Ş., TV'lerin yeni frekansları yayınladı.
RTÜK Üyesi Öztunç: RTÜK TRT'nin Taraflı Yayınlarını Görmezden GeliyorRTÜK, TRT Haber'in cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yayınlarında bir ihlalinin olmadığına karar verirken RTÜK Üyesi Ali Öztunç ise, "TRT Haber, Başbakanın siyasi ve idari faaliyetleri arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm faaliyetlerini, açılışlarını ve konuşmalarını canlı olarak ekrana getirme görevini benimsemiş bulunmaktadır.
'Osmanlı Tokadı' Twitter'ı SalladıTRT 1'in uzun zamandır beklenen fantastik komedi tarzındaki yeni dizisi 'Osmanlı Tokadı' Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi.
Artık Ağlamak Değil Eğlenmek İstiyorum'Bir Yastıkta' adlı dizide başrol oynayan Özge Borak, "bir dönem dizilerde sadece ağlıyordum, artık eğlenmek istiyorum" dedi
Beni Böyle Sev'de Ayşem Derinden SarsılıyorBeni Böyle Sev'de Safiye, Ömer ile Ayşem'in arasındaki gizli gerçeği öğrenir ve Nadide'yle paylaşır.
Cuma Akşamı Ahsen ve Kartal İle Tanışıyoruz!Özge Borak ve Bülent Emrah Parlak'ın başrolünü üstlendiği yeni aile komedisi "BİR YASTIKTA" 12 Nisan Cuma akşamı saat 22:15'de TRT 1'de başlıyor!
Zengin Kız Fakir Oğlan'da Nurhan'ın Başı Beladan KurtulmuyorTRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Rüzgar'ın Sevgilisi Oyuncu ÇıktıRüzgar Erkoçlar'ın "Aylin" diye seslendiği sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı.
Bir Yastıkta Dizisinin Yayın Tarihi Belli OlduÖzge Borak ve Bülent Emrah Parlak, ilk kez bir projede birarada!
Babası Seksenler'de Kızı Doksanlar'da!Birol Güven'in yeni dizisi Doksanlar'ın kadrosuna Pelin Öztekin de katıldı.
Günde 80 Bardak Çay İçmişNecati Şaşmaz, Kadir Çöpdemir'in programında söyledikleriyle şaşırttı.
Beni Böyle Sev 9. Bölüm Fragmanı (8 Nisan 2013) - İzle !Beni Böyle Sev'de Seda, Ömer ve Ayşem'i ayırmak için yeni bir plan yapıyor! İşte Beni Böyle Sev 9. bölüm fragmanı...
Kılıçdaroğlu'nu Hiç Böyle GörmedinizKemal Kılıçdaroğlu'nun 22 yıl önce katıldığı programın görüntüleri izleyenleri şaşırtıyor.
Ünlü İsimler Aynı Dizide BuluşuyorÖzge Borak ve Bülent Emrah Parlak, 13 Nisan Cumartesi günü TRT 1'de 'Bir Yastıkta' isimli dizide karı-kocayı canlandıracak.
TRT 1'den Yeni Dizi: Bir YastıktaTRT 1'in yeni dizisi Bir Yastıkta'nın yayın tarihi belli oldu!
Beni Böyle Sev'de Ömer ile Ayşem'i Zor Günler Bekliyor - İzle !Beni Böyle Sev'de yeni evliler Ömer ile Ayşem'i zor günler bekliyor!..
Bir Yastıkta , Ahsen ve KartalÖzge Borak ve Bülent Emrah Parlak, ilk kez bir projede bir arada!
Beni Böyle Sev'de Yaşananlar Şaşkına ÇeviriyorBeni Böyle Sev'de Ömer, annesine karşı, babasına olduğu kadar katı değil, Nadide ise umutla oğluna geri adım attırmaya uğraşır.
Deli Dolu Avukat Rolüyle EkrandaŞükran Ovalı, TRT 1'de yayınlanan 'Avrupa Avrupa' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Musalla Taşında 10 SaatMustafa Şevki Doğan'ın yönettiği 'Osmanlı Tokadı' isimli dizinin çekimleri önceki gün Yeni Camii'de yapıldı.
Zengin Kız Fakir Oğlan'da 1 Nisan Rüzgarı - İzle !TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Listede Bir Tek Leyla ile Mecnun VarDünyadaki film yıldızları ve diziler hakkında bilgileri paylaşan internet sitesi IMDB tüm zamanların en çok beğenilen TV dizilerini seçti.
İşte Şükran Ovalı'nın Yeni DizisiTRT 1'in sit-com dizisi "Avrupa Avrupa"nın oyuncu kadrosuna Şükran Ovalı katılıyor.
Leyla ile Mecnun En İyi 50 Dizi ArasındaLeyla ile Mecnun, Eflatunfilm tarafından yapılıp TRT 1'de yayınlanan absürd komedi türündeki dizi IMDb'nin en iyi 50 film arasına girdi...
Nail Ömer'in Peşinden Gidiyor25 Mart 2013 Pazartesi saat 19.50'de 7 .bölümü ile ekrana gelecek olan "Beni Böyle Sev" de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Atalay Demirci Halay Başı OlduKadir Çöpdemir Koptu Geliyor bu hafta da renkli konuklarıyla ekranları salladı, izleyenleri kahkahalara boğdu!
Beni Böyle Sev'de Ortalık Karışıyor 25 Mart 2013 - İzle !Beni Böyle Sev'de Reha'nın Ömer'i kaçırıp onun ağzından yazdığı mesaj ortalığı karıştırmıştır.
Zengin Kız Fakir Oğlan'da Kahkaha TufanıTRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Beni Böyle Sev'de Hayal Kırıklığı - İşte 7. Bölüm Fragmanı - İzle !Ömer'in nikah günü babasıyla gitmesi, Ayşem'i perişan etti...
Nurhayat'ı Klonladılar!10 yaşındaki Öykü Gezer, Nurhayat taklidiyle izleyenleri şaşkına çevirdi.
Gupse Özay Dedikodusu ŞaşırttıHasan Gözetlik, Aykut Sütoğlu ve Memduh Akatay orkestrası yastayım şarkısıyla duygu dolu anlar yaşattı
Manisa Dünyaya TanıtılıyorManisa Valisi Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün, TRT 1, TRT Haber ve Habertürk TV tarafından yaklaşan Mesir Macunu Festivali nedeniyle Manisa'da yaptıkları canlı yayınlara katıldılar.
Manisa Dünyaya TanıtılıyorBELEDİYE Başkanı Cengiz Ergün, TRT 1, TRT Haber ve Habertürk TV tarafından yaklaşan Mesir Macunu Festivali nedeniyle Manisa'da yaptıkları canlı yayınlara katıldı.
Beni Böyle Sev'de Ömer ile Ayşem Evleniyor - İzle !TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Zengin Kız Fakir Oğlan'da Kıskançlık Krizi!TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Osmanlı Dizisine Yeni OyuncuTRT 1'den Samanyolu TV'ye transfer olan ve adı 'Osmanlı'da Derin Devlet' olarak değişen 'Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'ın kadrosuna başarılı oyuncu Sinem Öztufan dahil oldu.
Cemal Hünal Yeni Diziye BaşlıyorTRT 1'in merakla beklenen Osmanlı Tokadı dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Cemal Hünal'da katıldı. Hünal, dizide Moğol karakterini canlandıracak.
Mısır Çarşısı'nda 'Osmanlı Tokadı'Mazhar Alanson ve Vildan Atasever'in başrollerini paylaştığı 'Osmanlı Tokadı' isimli dizinin çekimleri başladı.
Beni Böyle Sev'de Ömer Ölümü Göze Alıyor - İzle !TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Derya Baykal Stüdyo'da Kadınlar Gününü KutladıDerya Baykal stüdyoya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 8 adet mor balonla girdi.
Ferhan Şensoy Kardeşler Dizi Oyuncusu OluyorSeksenler'in yapımcısı olan Birol Güven, Doksanlar dizisi için de hazırlıklara başladı.
Leyla ile Mecnun Dizisinde Sansürle Böyle Dalga Geçtiler!TRT 1'de yayınlanan dizide sansüre ince bir gönderme yapıldı.
Zengin Kız Fakir Oğlan'da Zengin Aile, Fakir Ailenin Evinde!TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.